Más vigilancia y coordinación y menos 'trapicheo': así serán los operativos de seguridad de la Feira Franca y del San Roque 2026

Representación de la Batalla das Figueiras en el marco de la Feira Franca Medieval de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

La Policía Local y la Guardia Civil de Betanzos volverán a reforzar su colaboración durante la Feria Franca Medieval y las Festas de San Roque con un dispositivo especial de seguridad que incluirá una mayor presencia de agentes tanto en el casco urbano como en el rural del municipio, según lo acordado en la Junta Local de Seguridad de Betanzos.

En el encuentro, que presidió la alcaldesa, también se hizo balance de la evolución de la seguridad ciudadana en el municipio, destacando la reducción de los delitos de menor entidad y la desaparición de las situaciones de trapicheo que hace un tiempo se registraban en varias zonas de Betanzos.

Según se expuso, la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, unido a un incremento de la vigilancia en las zonas más sensibles, ha contribuido a eliminar la sensación de inseguridad que existía en determinados momentos del día, y a ello se suma que el número de delitos registrados durante este año ha descendido respecto a 2025. También la tasa de esclarecimiento "mellorou en máis de tres puntos", informa el Gobierno de María Barral.

En la reunión también se analizaron los datos relativos a la violencia machista, revisando el seguimiento de los casos activos y la coordinación entre los cuerpos de seguridad a través del sistema VioGén.

Feira Franca Medieval

De cara a la Feria Franca Medieval 2026, que se inaugura mañana, ambos cuerpos mantendrán un dispositivo conjunto en las calles del casco histórico, siguiendo el modelo implantado en las últimas ediciones, que obtuvo "moi bos resultados"; con la Policía Local desplegada en el núcleo urbano, mientras que la Guardia Civil multiplicará la vigilancia en los alrededores de Betanzos.

El 'Punto Violeta' de la García Irmáns, que se instala como cada año para prevenir y atender posibles casos de violencia machista, estarán operativos mañana, el sábado y el domingo en horario de 22.00 a 01.30.

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Festas de San Roque

El operativo también se intensificará durante las celebraciones de verano, especialmente en los días con mayor afluencia de público: 16, 18 y 25 de agosto, coincidiendo con la elevación del Globo de San Roque y las dos romerías de Os Caneiros.

Los 'puntos violeta' atenderán los días 15, 16, 18 y 25, además de los fines de semana, mientras que durante las jiras por el Mandeo prestarán servicio de 17.00 a 21.00 horas en el mismo Campo dos Caneiros.

Estos espacios ofrecerán información, atención y apoyo a posibles víctimas, además de desarrollar tareas de sensibilización frente a las agresiones sexistas durante las celebraciones de San Roque.