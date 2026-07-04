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Betanzos

Betanzos vuelve a reclamar una oficina permanente de la Policía Nacional

Redacción
04/07/2026 17:10
Maria betanzos
La allcaldesa, María Barral, se encargó de analizar los resultados 
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El Ayuntamiento de Betanzos volverá a solicitar al Gobierno que retome el proyecto para la implantación de una oficina permanente de la Policía Nacional en la ciudad, "una demanda histórica que ya fue planteada en anteriores ocasiones y que continúa siendo una necesidad para la capital de la comarca", explica el Consistorio.

La alcaldesa, María Barral, recuerda que en los últimos años "se han producido avances", como la llegada de las nuevas unidades móviles de documentación (Vidoc), que permiten la expedición y renovación del DNI y del pasaporte sin necesidad de desplazarse a A Coruña. "Fue y es una mejora muy positiva para la ciudadanía, que facilitó el acceso a estos servicios públicos y acercó la Administración a los vecinos y vecinas de la comarca", dice Barral.

Sin embargo, el Gobierno betanceiro considera que este servicio itinerante "no puede sustituir a una oficina permanente de la Policía Nacional, capaz de prestar atención continuada y ampliar la cartera de servicios disponibles".

"Betanzos ejerce como cabecera de comarca y presta servicios a miles ciudadanos de numerosos municipios del entorno. Esta realidad administrativa, comercial y judicial hace necesario reforzar la presencia de la Administración General del Estado con una oficina estable que permita realizar de forma habitual trámites relacionados con la documentación personal, certificados, extranjería y otras gestiones propias de la Policía Nacional, evitando desplazamientos a otras ciudades como A Coruña", defiende la alcaldesa.

Unidades móviles insuficientes

Betanzos considera que la experiencia de las unidades móviles demuestra la demanda existente y la utilidad de acercar estos servicios a la ciudadanía, por lo que entiende que ha llegado el momento de dar un paso más y recuperar el proyecto para dotar a Betanzos de una oficina permanente de la Policía Nacional.

Por este motivo, el Gobierno municipal trasladará nuevamente esta petición a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior, solicitando la apertura de un diálogo que permita estudiar la implantación de estas dependencias en la ciudad.

"La capitalidad comarcal de Betanzos y el volumen de población al que presta servicio justifican plenamente esta demanda. No pedimos un privilegio, sino que los vecinos puedan acceder en igualdad de condiciones a unos servicios públicos esenciales", concluye María Barral.

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