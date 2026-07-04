Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

¿Por qué una ‘B’ en el cartel de la Feira Franca 2026? Así lo explica Luis Galán

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/07/2026 03:48
El movimiento irmandiño también se representa en la Feira Franca de Betanzos
El movimiento irmandiño también se representa en la Feira Franca de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Dentro de apenas seis días, Betanzos volverá a retroceder más de 550 años para embarcarse en la Feira Franca Medieval 2026. El evento, una de las citas históricas más importantes de Galicia, reúne en cada edición a miles de vecinos y visitantes en torno a una recreación que va mucho más allá del ocio y la diversión: es una celebración de la memoria colectiva de Betanzos. Y esa memoria comienza, como cada doce meses desde hace casi tres decenios, con el cartel anunciador, que diseña el artista betanceiro Luis Galán

En esta ocasión, el ilustrador ha decidido centrarse en uno de los episodios más relevantes de la historia del municipio: la Gran Guerra Irmandiña.

“Este año el cartel pone en valor la importancia de la ciudad en la Gran Guerra Irmandiña”, explica Galán. Una reivindicación evidente incluso en un vistazo inicial, sin necesidad de una observación minuciosa: una ‘B’ convertida en envolvente y en núcleo de la composición, q en la que se mantienen elementos característicos como el búho ‘coronado’, las torres de Santiago y Santa María y la de O Reloxio.

CARTEL MEDIEVAL DE BETANZOS 2026
CARTEL MEDIEVAL DE BETANZOS 2026

Este año el cartel pone en valor la importancia de la ciudad en la Gran Guerra Irmandiña”Luis Galán

“La B de Betanzos, en mayúsculas, es una manera de transmitir su importancia”, señala el autor, que también uno de los incombustibles del Globo de San Roque. La letra resume la trascendencia que tuvo la ciudad durante las ‘revoltas’ irmandiñas del siglo XV, cuando se convirtió en uno de centros estratégicos, económicos y organizativos del movimiento que se extendió por toda Galicia. 

El ilustrador recuerda que esa influencia comenzó incluso antes del estallido de la Gran Guerra (1467-1469). “Primero con la creación de la Irmandade Fusquenlla, en 1431”, explica Galán. Aquel movimiento abriría la espita de la revolución que, decenios más tarde, acabaría detonando en las comarcas de Pontedeume y Betanzos.

La B de Betanzos, en mayúsculas, es una manera de transmitir su trascendencia"Luis Galán

Durante la Gran Guerra Irmandiña, entre 1467 y 1469, la capital mariñana volvió a ocupar un espacio central con hombres como Alonso de Lanzós, el noble que encabezó a los irmandiños y que en el cartel aparece a caballo, o Xoán Branco, uno de los cabecillas burgueses que dio voz a las masas y ejerció como notario en Betanzos. 

Toda esa carga histórica se condensa en un cartel que vuelve a llevar el sello inconfundible de Luis Galán. El color y el búho, señas de identidad de su obra, regresan como elementos reconocibles de una imagen que invita a detenerse y descubrir los múltiples símbolos que esconde

Imagen de archivo de A Porta da Vila durante la Feira Franca Medieval

El ‘imán’ de la Feira Franca Medieval: media España aspira a estar en Betanzos

Más información

Con una carrera unida a la difusión cultural de su ciudad, Galán vuelve a demostrar su capacidad para convertir una ilustración en un relato visual. Porque sus carteles no solo anuncian una celebración, sino que cuentan una historia y despiertan el interés por las raíces.

Mientras la cuenta atrás continúa, Betanzos ultima los preparativos para una edición que se prevé multitudinaria. 

En pocos días, las calles volverán a llenarse de mercado, música, teatro y recreaciones históricas pero, una vez más, el cartel ha sido la primera puerta de entrada a ese viaje al pasado. Porque detrás de esa ‘B’ no solo está el nombre de Betanzos. Está el recuerdo de una ciudad que fue protagonista de la historia y que sigue encontrando en la Feira Franca Medieval la mejor manera de mantener viva su memoria.

Imaxe de arquivo da Feira Franca Medieval de Betanzos

Por que son os “xenoveses de Galicia”? Os oito séculos que avalan a Betanzos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista de la ciudad, por G. Meléndez, publicada en 1879

El papel de La Coruña en la independencia de Estados Unidos
Francisco Vázquez
El movimiento irmandiño también se representa en la Feira Franca de Betanzos

¿Por qué una ‘B’ en el cartel de la Feira Franca 2026? Así lo explica Luis Galán
Lucía Tenreiro
Niños de las colonias de Madrid en la playa del Sanatorio de Oza en julio de 1926

Hace 100 años | Un día de playa en A Coruña
Noela Rey Méndez
Julieta Gracián

Julieta | “Tengo un sonido muy europeo que creo que puede funcionar fuera”
Dani Sánchez