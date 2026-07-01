El Mercado de Santa María abre el día 7: ocho negocios y toda una ‘revolución’ en Betanzos

Los concesionarios, en el exterior del mercado, donde trabajan contrarreloj para empezar a pleno rendimiento en menos de una semana Javier Alborés

Tras casi tres años de obras, aplazamientos, cambios y dos concursos desiertos, el Mercado Municipal de Betanzos volverá a abrir el martes 7, tres días antes de la inauguración de la Feira Franca 2026. Una celebración vital para el casco histórico y una de las citas con la Edad Media más importantes de Galicia.

En estos más de treinta meses de inactividad, algunos vecinos dudaron si volverían a verlo con vida en su interior y, obstáculos y controversias superadas, adiós a la incertidumbre: el día 7 de julio de 2026. San Fermín.

El nuevo modelo de mercado es radicalmente distinto al que definió este espacio durante más de 70 años, sin los tradicionales mostradores de pescado, carne o fruta que marcaron a cientos de vecinos; con la hostelería, la gastronomía y nuevas iniciativas vinculadas a la tierra, al kilómetro cero, como núcleo central de una etapa que se adivina ‘revolucionaria’, todo un acontecimiento en Betanzos.

Después de dos tentativas sin interesados, el Gobierno de María Barral apostó por una solución negociada y una serie de contactos con empresas y ciudadanos que en su día habían mostrado interés por instalarse en el Mercado de Santa María. El nombre escogido para estrenar una era, unas instalaciones y un concepto, abiertamente innovador en As Mariñas.

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Las conversaciones dieron resultado y serán ocho los ‘valientes’: Taberna Mariñeira, Tortilla Punto, Volta, El Rincón y La Cantina de Alba, Pulpo Camariñas, Taberna Sacra y Lume Vermutería. Aunque, más que emprendedores son empresarios con experiencia en el sector que han decidido aprovechar la oportunidad que ofrece el renovado mercado y dar el salto al casco histórico, apostar por resucitar el verdadero corazón de As Mariñas. Un mercado que apuesta por combinar tradición y nuevos usos siguiendo el modelo concretado en su momento por el Ayuntamiento de Betanzos.

La nueva era comienza de la mano de ocho 'valientes': Taberna Mariñeira, Tortilla Punto, Volta, El Rincón y La Cantina de Alba, Pulpo Camariñas, Taberna Sacra y Lume Vermutería

Así, aunque cada establecimiento tiene su identidad, todos comparten una misma sensación: la de integrar un ente compartido, el embrión de la asociación o cooperativa que se encargará de administrar los servicios comunes y organizar actividades alrededor del Mercado de Santa María. Una de las novedades introducidas por el municipio tras modificar las condiciones de la concesión, apostando por la coordinación para la operativa diaria de las instalaciones, con entrada por Santa María y A Pescadería.

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Tradición

Para Patricia Roel, una de las concesionarias, la apertura tiene un significado que va mucho más allá del empresarial, pues tanto su abuela como madre vendieron durante decenios en este mismo mercado, por lo que regresar ahora como empresaria supone cerrar un círculo: “Una parte de mi infancia la pasé aquí”, recuerda emocionada desde Santa María.

Después de varios años dedicada al ocio nocturno, ha decidido embarcarse en algo diferente: Lume Vermutería. Un negocio centrado en la cultura del vermú y el aperitivo; un concepto ahora de moda en muchas ciudades que ella descubrió hace unos años en una feria de hostelería en A Coruña: “Me quedé con la idea y, cuando surgió esta oportunidad, decidí rescatarla”, explica Roel. Desde entonces ha dedicado meses a probar combinaciones, seleccionar proveedores y construir algo exclusivo: “Allí estaremos el día 7”.

En su caso, la reforma del espacio también ha servido para imprimir carácter al establecimiento, pero cada uno ha hecho los cambios que necesitó porque “también depende de la importancia que le des a la estética, pero a mí me gusta que tenga nuestro sello”, apostilla Roel.

Los nuevos concesionarios van contrarreloj para abrir el martes con todo y estar al 100% de rendimiento en la que es una de las citas del verano: entre el 10 y el 12 de julio, la Feira Franca Medieval de Betanzos.

En este sentido, confían en que la apertura del mercado suponga un nuevo atractivo para quienes visiten la ciudad durante la celebración, pero también un revulsivo social y económico para el área monumental de Betanzos. Un revulsivo que nace en un espacio singular en el que “tradición, producto y vida” se dan la mano; en un edificio que conserva su envolvente original, la diseñada por Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés, enclavado entre dos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, Santa María do Azougue y San Francisco.

Es un espacio singular en el que "tradición, producto y vida" se dan la mano; un edifico que conserva su envolvente original, la diseñada por Tenreiro y Estellés