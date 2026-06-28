Ocho asociaciones y doce comerciantes se unirán a los 108 artesanos de la Feira Franca de Betanzos

La ciudad ha empezado a engalanarse con telas y estandartes Carlota Blanco

En dos semanas se celebra la Feira Franca Medieval de Betanzos. Una de las más importantes de España, de acuerdo con los números alcanzados este 2026. Con mercado, animación de calles, representaciones históricas y, sobre todo, una enorme implicación ciudadana, vecinos y visitantes volverán a vivir con entusiasmo la ‘resurrección’ de uno de los municipios más relevantes del antiguo Reino de Galicia.

Así, de las más de 350 solicitudes tramitadas por artesanos para instalarse, el Ayuntamiento de Betanzos solo ha atendido 108, con lo que se ha visto obligado a rechazar casi el 70%. La singular configuración del casco histórico, la estrechura de muchas de sus calles y las medidas de seguridad impiden conceder más autorizaciones, si bien a esos más de cien artesanos se sumarán ocho asociaciones de la ciudad, que contarán con espacios individuales, y una docena de comerciantes y hosteleros, que podrán colocar mostradores en el exterior de sus negocios durante los tres días de celebración, en las calles Santiago, Roldán, plazas de la Constitución y Fernán Pérez de Andrade, entre otras vías incluidas en el ámbito establecido para la actividad comercial, con A Porta da Vila, Porta da Vila, O Castro, Pescadería, Santa María y San Francisco.

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En cualquier caso, los vecinos insisten en que la Feira Franca de Betanzos no es solo un mercado, sino una ciudad entera implicada en revivir y reivindicar su historia; un evento abierto y compartido en que las calles se adornan con un entramado de telas y estandartes, se envuelven en aromas y disfrutan con sabores y músicas de otra época, esa en la que el municipio comenzó a celebrar un mercado mensual sin impuestos ni alcabalas, concedido en 1467 por Enrique IV de Trastámara, el mismo monarca que dos años antes le había otorgado el título de ciudad, como confirman los tres escudos que se conservan de A Porta da Vila. Mientras, los visitantes tienen la sensación de caminar por una ciudad detenida en el tiempo, en la Edad Media.

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El Ayuntamiento de Betanzos inició la ornamentación de las calles, que se adornarán con varios kilómetros de tela, y la distribución del cartel, un diseño de Luis Galán. Entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio, el municipio ofrecerá una experiencia inmersiva para vecinos y visitantes en la que no solo recordará su historia sino que mostrará sus ansias por mantenerla viva exaltando sin complejos su patrimonio, su historia y una identidad que sigue habitando intramuros, demostrando al mundo que conoce el valor de sus raíces; compartiendo tradiciones y cultura con miles de almas que llegan atraídas por la autenticidad de una celebración que esperan durante todo un año en Betanzos