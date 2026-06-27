La piscina descubierta de O Carregal abrirá a partir del miércoles 1

Pîscina descubierta de O Carregal, en Betamzos Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos abrirá el miércoles, día 1 de julio, la piscina municipal descubierta, que prestará servicio de baño durante los meses de julio y de agosto. En caso de que el buen tiempo continúe en el mes de septiembre, las instalaciones permanecerán abiertas hasta el inicio del curso escolar.

El horario de apertura será de 12.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo. El acceso a las instalaciones tendrá un precio de 1 euro para los menores de 18 años de edad y de 2 euros para las personas adultas, hasta completar la capacidad máxima del recinto, situado en la avenida de O Carregal.