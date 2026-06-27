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Betanzos

La Diputación de A Coruña aprueba su colaboración con la renovación del área de juegos de El Pasatiempo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
27/06/2026 22:38
Diseño de uno de los elementos que se contemplan para El Pasatiempo
Diseño de uno de los elementos que se contemplan para El Pasatiempo
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La Diputación de A Coruña aprobó el convenio para la renovación del área infantil de El Pasatiempo, una actuación que contará con una inversión de 300.000 euros, financiada entre el Ayuntamiento de Betanzos y la Diputación de A Coruña, “e que permitirá facer realidade un dos proxectos prioritarios do Goberno local neste mandato”, explicó la alcaldesa, María Barral, quien, una vez que la obra no contó con los Next Generation solicitados, inició conversaciones con Formoso. 

“O proxecto contempla a renovación integral da área de xogos, a máis utilizada do municipio, coa instalación de 20 novos elementos” inspirados en los García Naveira.

Las obras comenzaron hace solo unos días en el área infantil de A Ribeira

Las obras del área infantil de A Ribeira en Betanzos incluirán el cambio del caucho y la renovación de los juegos

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