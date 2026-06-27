Betanzos
La Diputación de A Coruña aprueba su colaboración con la renovación del área de juegos de El Pasatiempo
La Diputación de A Coruña aprobó el convenio para la renovación del área infantil de El Pasatiempo, una actuación que contará con una inversión de 300.000 euros, financiada entre el Ayuntamiento de Betanzos y la Diputación de A Coruña, “e que permitirá facer realidade un dos proxectos prioritarios do Goberno local neste mandato”, explicó la alcaldesa, María Barral, quien, una vez que la obra no contó con los Next Generation solicitados, inició conversaciones con Formoso.
“O proxecto contempla a renovación integral da área de xogos, a máis utilizada do municipio, coa instalación de 20 novos elementos” inspirados en los García Naveira.