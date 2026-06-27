La Diputación de A Coruña aprueba su colaboración con la renovación del área de juegos de El Pasatiempo

Diseño de uno de los elementos que se contemplan para El Pasatiempo Cedida

La Diputación de A Coruña aprobó el convenio para la renovación del área infantil de El Pasatiempo, una actuación que contará con una inversión de 300.000 euros, financiada entre el Ayuntamiento de Betanzos y la Diputación de A Coruña, “e que permitirá facer realidade un dos proxectos prioritarios do Goberno local neste mandato”, explicó la alcaldesa, María Barral, quien, una vez que la obra no contó con los Next Generation solicitados, inició conversaciones con Formoso.

“O proxecto contempla a renovación integral da área de xogos, a máis utilizada do municipio, coa instalación de 20 novos elementos” inspirados en los García Naveira.