Las rondas vuelven al centro de Betanzos con un sonoro mensaje: “El casco histórico sigue vivo”

RONDALLA CARLOS SEIJO

Además de historia y encanto, si algo tiene el casco histórico de Betanzos son valedores, tanto individuos como colectivos que, a pesar de las dificultades, aprovechan cualquier ocasión para mostrar al mundo los atractivos de un entorno único que comenzó a construirse hace más de 800 años sobre la croa del antiguo Castro de Untia. Un espacio de convivencia para sus vecinos, que reivindican su vitalismo como área comercial, de relación social y recreo más allá de la curiosidad de los visitantes, y lo hacen con entusiasmo y con iniciativas como la de la Agrupación Carlos Seijo.

“Queremos demostrar que el casco histórico está vivo”, comenta la presidenta del colectivo, Amparo Dopico. La idea, que va mucho más allá de lo estrictamente musical, es recorrer el casco histórico en una ronda que une historia y memoria, e inundar sus calles con el sonido de guitarras, laúdes y bandurrias, convertidos en instrumentos de reivindicación, con los que advertir del valor de uno de los entornos monumentales más importantes de Galicia.

Queremos demostrar que el casco histórico está vivo Amparo Dopico, presidenta de la Agrupación Musical de Pulso y Púa Carlos Seijo

Desde las 18.30 horas, con la Rondalla Mugardesa y Nas Ondas do Mar, de Ferrol. Después, las tres ofrecerán un concierto en San Francisco.

Así, aunque la iniciativa es novedosa, la idea de llenar las calles de música conecta directamente con una tradición abiertamente arraigada en Betanzos. Porque, aunque la Carlos Seijo nunca antes había realizado una ronda, las antiguas rondallas sí hacían serenatas y actuaciones itinerantes similares que, entre el XIX y el XX, animaron la vida social de la ciudad, de la misma manera que la de otras muchas de sus mismas características en toda España.

Las crónicas de la época confirman la existencia de la Rondalla 1895, integrada por intérpretes de mandolina, bandurria y guitarra y dirigida por Augusto Veiga, hijo del compositor Pascual Veiga. Uno de los testimonios de la tradición 'rondallística' de Betanzos.

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Ahora, más de 130 años después, la música de pulso y púa vuelve a caminar por las calles del centro de la mano de los más de veinte miembros de la Carlos Seijo. Este colectivo inició su andadura en el otoño de 1978, con el nombre de Rondalla Nosa, de la mano de unos aficionados que decidieron unirse alrededor de un sobresaliente Francisco Carlos Seijo, ‘Carlines’, para dar forma a una iniciativa musical que terminaría convirtiéndose en una de las referencias culturales de Betanzos.

La presentación oficial de la Rondalla Nosa se realizó en el Cine Capitol, el 23 de noviembre de 1979, dentro de las actividades del Festival Santa Cecilia. La muerte de ‘Carlines’ en 1982 marcó a toda la agrupación que, como tributo al que había sido su director, adoptó el nombre que conserva en la actualidad, perpetuando el recuerdo de quien impulsó la rondalla, una de las entidades musicales más reconocidas en Betanzos.

En esta primera ronda participarán prácticamente todos los integrantes de la agrupación; alrededor de 25 músicos que caminarán con sus guitarras, sus bandurrias, sus laúdes, bajo y percusión, convencidos de que en las siguientes contarán también con mandolinas porque tienen esa capacidad, en su evolución han sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia, la original de 1988.

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La imagen de decenas de músicos avanzando intramuros servirá para recuperar una relación directa entre el arte y el espacio, entre los vecinos y sus monumentos, entre la Carlos Seijo y Betanzos.

La agrupación lleva casi 50 años formando parte de la banda sonora de la comarca y, entre sus citas más emblemáticas, destaca el concierto Cidade de Betanzos, que cada 13 de agosto abre el San Roque. Un evento especialmente emotivo para aquellos que regresan a casa para disfrutar de las vacaciones, que lo viven como un ‘reencuentro’ anual con la tierra, la ciudadanía y el alma de As Mariñas.

En 1992, el Ayuntamiento de Betnzos concedió a la rondalla el Premio Garelo de Cultura por su acción cultural y docente y, transcurridos 34 años, volverán a demostrar que su cometido continúa, que siguen añadiendo capítulos a su historia, esta vez con ‘Rondando no Casco’. Una iniciativa con la que no solo tratan de ofrecer música, sino de reivindicar un espacio integrado en la identidad colectiva de Betanzos.

Así, detrás de cada acorde habrá también un mensaje: el casco histórico no es un decorado, sino un espacio para vivir, encontrarse y hacer comunidad, hacer Betanzos.