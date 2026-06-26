Ángel de la Cruz, estrella de la Semana de Cine de Betanzos 2026

Presentacion de la Semana de Cine de Betanzos 2026 Carlota Blanco

En Betanzos están convencidos de que, al menos durante cuatro días, su ciudad se transforma en la capital audiovisual de Galicia. La Semana Internacional de Cine de Betanzos recupera un vínculo histórico entre el municipio y el séptimo arte, una relación que ha sobrevivido a los cambios históricos y a las interrupciones del certamen y, en la edición de este año, lo hará apostando por el talento coruñés de Ángel de la Cruz.

El entusiasmo 'mudo' del actor Ricardo Núñez Lisarrague (Betanzos, 1904) y la ingenuidad de los espectáculos de sombras que un día acogió el Alfonsetti, una de las salas cinematográficas más antiguas de Europa, vuelven a servir de inspiración para una muestra que reivindica la importancia de Betanzos en la historia del audiovisual y del cine 'made in' Galicia.

La estrella será el cineasta coruñés Ángel de la Cruz, uno de los nombres más destacados del audiovisual, quien ha contribuido a situar la animación gallega en el panorama internacional. En la presentación, con la alcaldesa, María Barral, y el director de la semana, Chema Paz Gago, estuvo el propio De la Cruz. "Esta vez premiamos al talento local", expuso Paz Gago al inicio de su intervención, antes de recordar algunos de los hitos de su carrera y de compartir una divertida conversación sobre los cuatro Goya que atesora De la Cruz.

Así, el director explicó que conserva tres estatuillas en su domicilio y recordó que la cuarta corresponde a su participación como productor en la 'Arrugas'. "Participé en la producción de Arrugas y, por lo tanto, ese también me corresponde", señaló entre risas, mientras comentaba algunas anécdotas y experiencias vividas durante su carrera, una de ellas en Betanzos. Más allá de la anécdota, el homenaje reconoce la trayectoria de uno de los nombres imprescindibles de la animación española. Guionista, director y productor, Ángel de la Cruz ha sido distinguido con varios premios Goya gracias a títulos como 'El bosque animado', 'El sueño de una noche de San Juan' o 'Arrugas', obras que han contribuido a consolidar el prestigio del cine de animación realizado en Galicia.

Con este reconocimiento, la Semana Internacional de Cine reafirma su apuesta por poner en valor tanto la memoria cinematográfica de Betanzos como el talento gallego contemporáneo, convirtiendo durante unos días a la ciudad en un punto de encuentro para profesionales, aficionados y amantes del séptimo arte.