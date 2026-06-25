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Betanzos

Betanzos reactiva la rehabilitación de Santa María de Donas

Redacción
25/06/2026 17:06
Detalles de uno de los arcos de Santa María de Donas
Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de Betanzos ha desbloqueado la segunda fase de la rehabilitación del convento de Santa María de Donas, una actuación estratégica para culminar la recuperación de uno de los inmuebles patrimoniales más singulares de la ciudad. 

Así lo anunció la alcaldesa, María Barral, que avanzó que las las obras saldrán a licitación en los próximos días tras completarse "unha longa tramitación administrativa e a supervisión técnica do proxecto", aseguraron desde el Gobierno de Betanzos. 

La alcaldesa explicó que esta segunda etapa resultó especialmente compleja desde el punto de vista técnico y administrativo. “Para esta segunda fase tivemos bastantes problemas. O proxecto tivo que pasar unha supervisión técnica pola envergadura do mesmo e, por fin, despois de bastante tempo, desbloqueouse”, señaló

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La actuación, con una inversión de más de medio millón de euros, permitirá completar la rehabilitación del edificio y actuar también sobre todo su entorno inmediato para "mellorar a accesibilidade, humanizar o espazo e integrar plenamente o convento na trama urbana". 

Según explicó María Barral, “nos vindeiros días sacaremos a licitación a segunda fase da súa rehabilitación e tamén a urbanización de toda a súa contorna para facela accesible ás persoas con problemas de mobilidade, así como a humanización da beirarrúa e de todos os accesos que ten arredor”.

La regidora destacó la relevancia de esta intervención para Betanzos, ya que permitirá culminar “unha das recuperacións máis importantes destes últimos anos” sobre un edificio “moi emblemático”.

En este sentido, incidió en que el desbloqueo de esta fase supone un paso decisivo para continuar avanzando en la puesta en valor del patrimonio local y en la recuperación de un espacio "chamado a ter un importante papel urbano, social e cultural".

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El proceso para poder impulsar esta segunda fase "foi longo, ao ser necesario completar diferentes trámites e autorizacións", según Barral. “Levounos tempo e tamén conseguir todos os permisos, pero por fin poderemos sacalo a contratación”, apuntó.

La segunda fase de las obras contará con una inversión de más de 500.000 euros, financiado a través de un préstamo del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). "Estamos satisfeitos de poder desbloquear o proxecto e de que por fin se poida sacar a contratación”, añadió la regidora antes de expresar su deseo de que el proceso "avance con axilidade para que o edificio poida estar dispoñible para a veciñanza canto antes".

“Espero que haxa empresas interesadas en facer a obra e que nun tempo máis ou menos reducido os veciños e veciñas poidan xa desfrutar deste edificio emblemático”, concluyó. 

Las actuaciones previstas incluyen la resolución dos accesos respectando os achados do inmoble orixinal; o peche e remate das fachadas do conxunto edificado; a incorporación de carpintarías, e a dotación das instalacións necesarias de fontanería, electricidade, telecomunicacións, iluminación, calefacción, ventilación e protección contra incendios".

En el exterior, esta intervención "permitirá avanzar na urbanización da contorna inmediata do convento mediante movementos de terra e escavacións para recuperar a cota orixinal do edificio e mellorar a visibilidade dos restos atopados; a execución de muros de contención nos desniveis existentes entre a edificación e o viario; drenaxes e impermeabilizacións; así como novos solados e pavimentos nos espazos exteriores de paso e estancia, incluíndo un itinerario accesible para todas as persoas, ademais de iluminación e sinalización".

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