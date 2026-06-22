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Betanzos

Hondo pesar en Betanzos por la muerte del sacerdote Manuel López Castro, fundador de la Coral Polifónica

Redacción
22/06/2026 23:39
La representación del Archivo-Liceo, una de las más destacadas de toda Galicia, atrae cada año miles de visitantes, a los que sorprende por su singularidad y acento local
López Castro, la pasada Navidad, mostrando su 'mimado' Belén 
Patricia G. Fraga
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El Ayuntamiento de Betanzos acaba de trasladar a través de sus redes sociales su "profundo pesar" por el fallecimiento de Manuel López Castro, fundador y director da Coral Polifónica de Betanzos, la entidad decana de las asociaciones culturales de la ciudad. 

"Persoa estreitamente vencellada á vida social e cultural da nosa cidade, foi un incansable impulsor de iniciativas que forman parte do patrimonio e da identidade de Betanzos, entre elas o Belén de Nadal do Edificio Liceo, un dos máis representativos de Galicia" así como del Festival de Santa Cecilia y otras muchas actividades durante todo el año.

"O seu compromiso, dedicación e amor por Betanzos deixan unha fonda pegada que permanecerá para sempre na memoria de todos os betanceiros e betanceiras", indica el comunicado. 

"En nome da Corporación Municipal e de toda a veciñanza, trasladamos o noso máis sentido pésame á súa familia, amizades e á Coral Polifónica de Betanzos", indica el Gobierno de María Barral.

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