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Betanzos

La Universidade Popular de Betanzos inaugura una nueva edición con una 'conversa' en el CIEC

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/06/2026 20:13
Presentación de la Universidade Popular de Betanzos
Presentación de la Universidade Popular de Betanzos
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El Museo das Mariñas acogió el acto de presentación de una nueva edición de la Universidade Popular de Betanzos, una iniciativa para acercar la cultura a toda la ciudadanía a través de todo tipo de actividades, muchas de ellas promovidas por vecinos de la ciudad que, un año más, volverán a llenar la agenda de verano con "todo tipo de accións culturais que van dende as conferencias ata obradoiros, repetindo tamén iniciativas que tiveron boa acollida no 2025"

La artista Elena Otero, Chas, con algunas de sus obras, instaladas en el Museo das Mariñas

Betanzos como nunca la habían visto: el universo de color de Elena Otero se instala en el Museo das Mariñas

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Como novedad, en esta edición, los usuarios disponen de un correo electrónico específico para anotarse en cada una de las actividades programadas: unipopbetanzos@gmail.com

La primera será esta semana en la Fundación CIEC, con una conversación abierta entre Pedro Galilea, director do Centro Internacional da Estampa Contemporánea, y la artista Regina Giménez.

Galilea, en un momento de su intervención en Cuenca

De Galicia a La Mancha: el CIEC de Betanzos ‘vende’ su modelo en Cuenca

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En la presentación intervinieron la alcaldesa, María Barral; el director del Museo das Mariñas, Ángel Arcay, y Antón Taboada y Ara-Sol Romero, de la Asociación Sociocultural Zona Hadal, que será la encargada de coordinar esta Universidade Popular de Betanzos.

La iniciativa está subvencionadas por la Xunta dentro de su su línea de ayudas a museos y también cuenta con el respaldo económico de la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos.

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