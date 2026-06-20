Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Abierto el plazo para solicitar ayudas al alquiler o la hipoteca de una vivienda habitual en Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/06/2026 20:37
Vistas de Betanzos
Vistas de Betanzos
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Betanzos recuerda que las solicitudes para optar a las ayudas al abono del alquiler o la hipoteca de la vivienda habitual podrán presentarse hasta el día 29. "Unhas axudas extraordinarias municipais (...) unha iniciativa dirixida a contribuír a aliviar a carga económica das persoas e familias con maiores dificultades para facer fronte aos gastos da súa residencia habitual", explicó la alcaldesa, María Barral.

Esta convocatoria cuenta con financiación de la Diputación de A Coruña, a través del POS+ Adicional 1/2026 para Gastos Sociais Extraordinarios, un programa que permite "desenvolver actuacións de apoio social destinadas ás persoas e colectivos máis vulnerables".

Estas ayudas podrán destinarse "ao pagamento das rendas do alugueiro ou das cotas do préstamo hipotecario da vivenda habitual, cun importe máximo de 300 euros ao mes durante un máximo de catro mensualidades, sen que en ningún caso a subvención supere o importe da renda ou da cota hipotecaria" y, de la misma manera, podrán cubrir gastos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, "sempre que se cumpran os requisitos establecidos nas bases", señala el Gobierno de Betanzos.

 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vistas de Betanzos

Abierto el plazo para solicitar ayudas al alquiler o la hipoteca de una vivienda habitual en Betanzos
Lucía Tenreiro
Presentación de la Universidade Popular de Betanzos

La Universidade Popular de Betanzos inaugura una nueva edición con una 'conversa' en el CIEC
Lucía Tenreiro
Las altas temperaturas llevaron a mucha gente a las playas para refrescarse

La Xunta activa una alerta roja por calor en más de un centenar de municipios gallegos este domingo
EP
Estrecho de Ormuz

Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en sur del Líbano
EFE