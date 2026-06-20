Abierto el plazo para solicitar ayudas al alquiler o la hipoteca de una vivienda habitual en Betanzos

Vistas de Betanzos EC

El Ayuntamiento de Betanzos recuerda que las solicitudes para optar a las ayudas al abono del alquiler o la hipoteca de la vivienda habitual podrán presentarse hasta el día 29. "Unhas axudas extraordinarias municipais (...) unha iniciativa dirixida a contribuír a aliviar a carga económica das persoas e familias con maiores dificultades para facer fronte aos gastos da súa residencia habitual", explicó la alcaldesa, María Barral.

Esta convocatoria cuenta con financiación de la Diputación de A Coruña, a través del POS+ Adicional 1/2026 para Gastos Sociais Extraordinarios, un programa que permite "desenvolver actuacións de apoio social destinadas ás persoas e colectivos máis vulnerables".

Estas ayudas podrán destinarse "ao pagamento das rendas do alugueiro ou das cotas do préstamo hipotecario da vivenda habitual, cun importe máximo de 300 euros ao mes durante un máximo de catro mensualidades, sen que en ningún caso a subvención supere o importe da renda ou da cota hipotecaria" y, de la misma manera, podrán cubrir gastos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, "sempre que se cumpran os requisitos establecidos nas bases", señala el Gobierno de Betanzos.