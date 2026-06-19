Myriam Arnoso e Iris Pena serán las representantes del San Roque betanceiro

Myriam Arnoso, en el centro, fue la elegida como Representante del San Roque 2026 CEDIDA

Betanzos celebró el sorteo público para la elección de las personas representantes de las fiestas de San Roque, en el que resultaron ganadoras Myriam Arnoso Roca e Iris Pena Martínez, esta última en la categoría infantil.

Arnoso acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato en el CPR Nosa Señora do Carme-Atocha, logrando una excelente calificación en la PAU, y su objetivo "é continuar a súa formación na Universidade de Santiago de Compostela, onde pretende cursar o Grao en Dereito", señala Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, felicitó a las elegidas y sus familias, destacando que “ser representante das Festas de San Roque é unha experiencia única que permite vivir as nosas celebracións desde dentro e converterse durante uns días na mellor embaixadora de Betanzos e das súas tradicións”.