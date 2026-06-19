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Betanzos

Myriam Arnoso e Iris Pena serán las representantes del San Roque betanceiro

Redacción
19/06/2026 10:25
Myriam Arnoso, en el centro, fue la elegida como Representante del San Roque 2026
Myriam Arnoso, en el centro, fue la elegida como Representante del San Roque 2026
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Betanzos celebró el sorteo público para la elección de las personas representantes de las fiestas de San Roque, en el que resultaron ganadoras Myriam Arnoso Roca e Iris Pena Martínez, esta última en la categoría infantil. 

Arnoso acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato en el CPR Nosa Señora do Carme-Atocha, logrando una excelente calificación en la PAU, y su objetivo "é continuar a súa formación na Universidade de Santiago de Compostela, onde pretende cursar o Grao en Dereito", señala Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, felicitó a las elegidas y sus familias, destacando que “ser representante das Festas de San Roque é unha experiencia única que permite vivir as nosas celebracións desde dentro e converterse durante uns días na mellor embaixadora de Betanzos e das súas tradicións”.

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