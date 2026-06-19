El BNG betanceiro reclama un centro de día para el municipio

El encuentro tuvo lugar en el parque de la Rúa Travesa CEDIDA

El BNG de Betanzos llevó a cabo en la tarde del jueves un acto público para seguir reclamando un centro de día público para el municipio y su comarca. La sesión fue en el parque de la Rúa Travesa, en el casco histórico, y a ella acudieron la concejala Amelia Sánchez; la gerontóloga del Consorcio Galego de Igualdade, Ximena Campos; y la diputada en el Parlamento gallego, Mercedes Queixas.

“Desde a apertura do centro de saúde do Carregal en 2005, no BNG vimos solicitando sen descanso a creación desta infraestrutura no edificio do antigo ambulatorio, tanto para a reutilización dun espazo como o mencionado, como para dar cobertura a un servizo básico para a atención á dependencia e á conciliación da vida familiar e laboral”, indicó Amelia Sánchez, mientras que Queixas incidió en las "promesas incumpridas da Xunta para a creación deste servizo".