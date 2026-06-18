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Betanzos

Betanzos pone en marcha nuevo taller de empleo en el ámbito sociosanitario

Redacción
18/06/2026 10:44
Presentación del taller de empleo
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El Ayuntamiento de Betanzos presentó junto a Coirós un nuevo Obradoiro de Emprego en el ámbito sociosanitario que permitirá formar a 20 alumnos durante un período de nueve meses en un sector con una elevada demanda laboral, explicó la alcaldesa, María Barral, que participó en el acto junto al concejal de Formación y Empleo, Ricardo Cheda; el alcalde de Coirós, Francisco Quintela; y el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración na Coruña, Juan José Couce.

Los estudiantes recibirán formación para obtener los certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y domicilios, así como en promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidad.

La alcaldesa de Betanzos destacó durante la presentación del taller "a importancia deste tipo de programas para mellorar a cualificación profesional e facilitar a inserción laboral". "Betanzos sempre está aberto a colaborar coa Xunta e cos concellos da contorna", subrayó la regidora, quien añadió que existe una "amplísima demanda de traballo" en este sector. 

"Despois destes nove meses, practicamente seguro que contaredes con ofertas de emprego moi preto das vosas casas, ben en Betanzos ou ben en Coirós", dijo Barral a los participantes en la iniciativa.

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