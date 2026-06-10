Betanzos, tres años después de la crisis del norovirus: una actuación de 1,2 millones para optimizar la calidad del agua
Cuando se cumplen tres años de la crisis del norovirus, el Ayuntamiento de Betanzos confirma que se ha completadi una importante actuación en la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de O Coto. Unas obras que implican un aumento considerable de la calidad del agua suministrada a los vecinos y que supusieron una inversión de 1,2 millones de euros, costeados por la Unión Europea a través de la Xunta.
Según explican desde el Gobierno de María Barral, la intervención consistió en "incorporar unha nova etapa de decantación que mellora a sedimentación das partículas presentes na auga bruta, reforzar o sistema de filtración mediante a posta en marcha dunha nova liña de tratamento e instalar un moderno sistema de automatización e control que posibilita a xestión integral da planta, tanto de forma local como remota", instaladas siguiendo las indicaciones de los expertos para "aumentar a capacidade de resposta da instalación ante as variacións na calidade da auga e optimizar os procesos de potabilización", explican desde Betanzos.
La alcaldesa, María Barral, calificó estas obras como "necesarias e prioritarias para seguir mellorando o servizo de abastecemento de auga", si bien insistió en que esta actuación debe entenderse "como unha parte da solución e non como o punto final dun proxecto que foi concibido para resolver de maneira definitiva os problemas de turbidez que afectan ao sistema" en Betanzos.
En este sentido, la mandataria municipal recordó que "o proxecto inicial incluía unha segunda fase de actuacións que finalmente non foi executada pola Xunta" pero que sigue siendo esencial para completar la modernización de la ETAP y "acadar a máxima eficacia no proceso de potabilización" que se desarrolla en O Coto.
“Con esta actuación damos un paso importante para mellorar a calidade da auga e a capacidade da planta, pero a solución definitiva pasa necesariamente por executar as obras que quedaron fóra do proxecto finalmente desenvolvido”, manifestó Barral.
Turbidez
La alcaldesa explicó que las actuaciones que restan permitirían "alcanzar unha eficacia practicamente total na eliminación dos episodios de turbidez que se producen en determinadas circunstancias, especialmente durante períodos de fortes choivas ou cando se producen alteracións na calidade da auga captada", detalló Barral.
En este sentido, el Ayuntamiento de Betanzos ha reclamado de nuevo a la Xunta que reanude "o proxecto inicialmente previsto" y que habilite "o investimento necesario para executar esta nova fase" porque “non podemos conformarnos con deixar a obra a medio camiño" cuando se ha comprobado la necesidad de estas actuaciones y, más aún, cuando existe un "proxecto técnico que contempla a solución definitiva", añadió Barral.
Para la alcaldesa, "o lóxico é completalo para ofrecer á cidadanía as máximas garantías na prestación dun servizo básico e esencial como é o abastecemento de auga, garantindo a subministración de auga en cantidade e calidade suficientes para afrontar as necesidades presentes e futuras de Betanzos".