Los rostros ocultos y la única entrada que se conserva de El Pasatiempo

La Fuente de las Cuatro Estaciones, en el entorno del Complexo Deportivo do Carregal y del García Hermanos, se muestra como nunca tras la restauración German Barreiros

La intervención en curso para ‘salvar’ El Pasatiempo de Betanzos sigue sumando hitos y, a la rehabilitación de la Fuente de las Cuatro Estaciones, que hace unos meses despertó expectación al revelar elementos originales ocultos durante decenios y que ahora, tras meses cubierta por los andamios, muestra sus verdaderos rostros, se une la incorporación al Museo das Mariñas de la única entrada conservada conocida del histórico espacio creado por los García Naveira.

El esfuerzo de ciudadanos y administraciones por reconstruir la memoria de El Pasatiempo no se ciñe a un único ámbito y, mientras las actuaciones que se acometen con cargo a los Next Generation siguiendo las directrices contempladas en el Plan Director de El Pasatiempo, se centran en rescatar elementos originales ocultos para, siempre que sea viable, optar por su reintegración en el espacio para el que se concibieron hace más de cien años, investigadores y vecinos rastrean archivos y colecciones para seguir aportando información sobre la Huerta de Don Juan.

GermÃ¡n. Fuente de las cuatro estaciones o carregal betanzos German Barreiros

Desde esta semana, el corredor dedicado a los García Naveira y sus obras en el Museo das Mariñas exhibe la única entrada conservada conocida de El Pasatiempo, del día 17 de mayo de 1911, a nombre de Francisco Javier (‘Paco’) Martínez Santiso.

La entrada llegó al museo gracias a la donación de Marisa Rivas Veiga, colaboradora habitual de la institución, quien la recibió de las nietas de Santiso.

Más allá de su valor simbólico, el documento aporta nueva información sobre el funcionamiento del recinto pues, entre otras cuestiones, confirma que las célebres postales del parque no servían como acceso al recinto, sino que funcionaban como recuerdos para los visitantes de El Pasatiempo.

Marisa Rivas y Ángel Arcay en el momento de la donación al Museo das Mariñas BAM Betanzos

También revela que las entradas eran nominativas, lo que apunta a un control específico de los accesos, y las advertencias impresas en la tarjeta ofrecen pistas sobre la configuración de las instalaciones, incluido el zoológico del que existen referencias históricas pero cuya ubicación exacta dentro del recinto siguen sin confirmar en Betanzos.

La aparición de esta entrada refuerza la importancia de la investigación como elemento esencial para avanzar en las tareas de conservación y restauración que se están desarrollando y confirma que, más de un siglo después de su creación, la obra de los García Naveira continúa revelando piezas interesantes de una historia que todavía esconde numerosos secretos por descubrir.

Entrada a El Pasatiempo que perteneció a Martínez Santiso BAM Betanzos