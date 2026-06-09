La Xunta entrega en alquiler dos viviendas públicas a menores de 36 años tras su rehabilitación en Betanzos

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, hizo entrega de las llaves de estos nuevos hogares

La Xunta ha entregado en alquiler a menores de 36 años dos viviendas públicas tras su rehabilitación en el casco histórico de Betanzos, en la provincia de A Coruña.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha hecho entrega de las llaves de estos nuevos hogares, reformados al amparo del programa Rexurbe, a las dos adjudicatarias.

Tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, las nuevas viviendas se sitúan en las calles Venela dos Clérigos y Alfolí y las beneficiarias abonarán alquileres mensuales por importe de 116 y 167 euros.

Allegue ha recordado que el ayuntamiento de Betanzos fue pionero en Galicia en el programa Rexurbe de la Xunta, cuyo objetivo, además de facilitar el acceso a la vivienda de calidad y accesible, es el de recuperar y dinamizar los cascos históricos de ciudades y villas.

"Con este programa -ha apuntado-, adquirimos edificios en los cascos históricos, con el fin de rehabilitarlos, de calificarlos como viviendas de promoción pública, que tienen protección indefinida, y los adjudicamos entre personas inscritas en el Registro Único de Demandantes".

La conselleira ha puesto en valor la "calidad" de las rehabilitaciones alcanzadas en las viviendas visitadas este martes y ha destacado que con el Rexurbe, el Gobierno gallego no solo busca "crear nuevos hogares, sino también llenar de vida los cascos históricos, porque en Galicia tenemos cascos históricos muy hermosos, que tenemos que dinamizar tanto desde el punto de vista económico pero también social".

"Seguiremos trabajando para que la ciudadanía gallega pueda seguir accediendo a viviendas de calidad, hogares eficientes, y revitalizando los cascos históricos", ha señalado.

En Betanzos, la Xunta ha adquirido un total de 17 inmuebles para alcanzar 22 viviendas y están ya rehabilitados 15 edificios, con 20 nuevos hogares.