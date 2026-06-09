Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

La Xunta entrega en alquiler dos viviendas públicas a menores de 36 años tras su rehabilitación en Betanzos

Las adjudicatarias abonarán alquileres mensuales de 116 y 167 euros por estas viviendas del casco histórico

Ep
09/06/2026 15:00
Entrega pisos Betanzos
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, hizo entrega de las llaves de estos nuevos hogares
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta ha entregado en alquiler a menores de 36 años dos viviendas públicas tras su rehabilitación en el casco histórico de Betanzos, en la provincia de A Coruña.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha hecho entrega de las llaves de estos nuevos hogares, reformados al amparo del programa Rexurbe, a las dos adjudicatarias.

Tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, las nuevas viviendas se sitúan en las calles Venela dos Clérigos y Alfolí y las beneficiarias abonarán alquileres mensuales por importe de 116 y 167 euros.

Allegue ha recordado que el ayuntamiento de Betanzos fue pionero en Galicia en el programa Rexurbe de la Xunta, cuyo objetivo, además de facilitar el acceso a la vivienda de calidad y accesible, es el de recuperar y dinamizar los cascos históricos de ciudades y villas.

"Con este programa -ha apuntado-, adquirimos edificios en los cascos históricos, con el fin de rehabilitarlos, de calificarlos como viviendas de promoción pública, que tienen protección indefinida, y los adjudicamos entre personas inscritas en el Registro Único de Demandantes".

La conselleira ha puesto en valor la "calidad" de las rehabilitaciones alcanzadas en las viviendas visitadas este martes y ha destacado que con el Rexurbe, el Gobierno gallego no solo busca "crear nuevos hogares, sino también llenar de vida los cascos históricos, porque en Galicia tenemos cascos históricos muy hermosos, que tenemos que dinamizar tanto desde el punto de vista económico pero también social".

"Seguiremos trabajando para que la ciudadanía gallega pueda seguir accediendo a viviendas de calidad, hogares eficientes, y revitalizando los cascos históricos", ha señalado.

En Betanzos, la Xunta ha adquirido un total de 17 inmuebles para alcanzar 22 viviendas y están ya rehabilitados 15 edificios, con 20 nuevos hogares.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional

El Gobierno insiste en que Sánchez nunca se vio con Leire Díez ni supo de sus "andanzas"
EFE
Concello da Coruña

Un centenar de profesionais velarán pola seguridade e a limpeza durante a tempada de praias, que comeza o 15 de xuño
Redacción
image__28_

Cómo vender por internet de manera sencilla
Contenido Patrocinado
Entrega pisos Betanzos

La Xunta entrega en alquiler dos viviendas públicas a menores de 36 años tras su rehabilitación en Betanzos
EP