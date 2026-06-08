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Betanzos

Betanzos avanza en los cambios en la García Irmáns: un nuevo paso e iluminación led en Os Soportais

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/06/2026 15:35
Betanzos está realizando actuaciones en el entorno de la plaza de los Irmáns García Naveira
Betanzos está realizando actuaciones en el entorno de la plaza de los Irmáns García Naveira
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Además de adecentar la Diana Cazadora, el Ayuntamiento de Betanzos realiza otras actuaciones en materia de iluminación y señalización en el entorno de la plaza de los Irmáns García Naveira

En concreto, en la calle de Os Ferradores (Os Soportais), donde se está colocando un nuevo sistema de alumbrado y señalización inteligente en varios pasos de peatones que, en algún caso, también cambiará de ubicación, como es el del cruce entre la avenida de Castilla y la salida desde Os Ánxeles que, por seguridad, se desplazará unos metros hacia la Diana Cazadora. 

Estas actuaciones, que comenzaron hace unos días, se completan con una nueva iluminación del interior de Os Soportais, con luminarias de tecnología led que permitirán optimizar la calidad de la iluminación en una zona que hasta ahora carecía de una luminosidad “acorde a su belleza y riqueza histórica” y que además permitirá incrementar la sensación de seguridad, y con nuevos puntos de luz en el exterior, que pondrán en valor los arcos de piedra tan característicos del entorno de la Irmáns García Naveira. 

Asimismo, está previsto adecuar los bancos de madera situados a lo largo de las terrazas de hostelería de Os Ferradores.

En cuanto a los pasos de peatones, además del cambio indicado, se contempla la creación de un nuevo paso en la avenida de Castilla.

En algunos pasos del entorno de la plaza también "se instalarán destelladores secuenciales verticales, sensores de presencia y luminarias led de alta potencia, un sistema que permitirá advertir de la presencia de peatones y mejorar la iluminación de las zonas de paso, aumentando su visibilidad especialmente durante la noche o en condiciones meteorológicas adversas", apuntan desde el Gobierno de María Barral.

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