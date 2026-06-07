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Betanzos

Hondo pesar en Betanzos por la muerte de Fina Naveira, último premio Úrsula Meléndez de Texeda

"Unha betanceira sen igual entregada sempre á súa xente", destacó María Barral

Noelia DíazLucía Tenreiro
Noelia Díaz y Lucía Tenreiro
07/06/2026 17:30
Josefa Naveira García recibe el Premio Úrsula Meléndez de Texeda en Betanzos
Josefa Naveira García recibe el Premio Úrsula Meléndez de Texeda en Betanzos
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La alcaldesa de Betanzos, María Barral, lamentó ayer la muerte de Fina Naveira García, último premio Úrsula Meléndez de Texeda, “unha betanceira sen igual entregada sempre á súa xente e a mellorar o noso municipio dende as parroquias”, dijo. 

Naveira fue presidenta de la Asociación de Veciños e Veciñas do Norte-Betanzos-Infesta durante 30 años y “a súa perda deixa un oco imposible de encher e unha fonda tristura en todos”, comunicó la regidora.

Natural de Cesuras, se instaló en Infesta hace 48 años, con José, su marido, de Oza. Ella era modista y tenía muchos clientes de Betanzos, así que tuvo claro que, después de casarse, tenían acercarse más la ciudad y, antes de contraer matrimonio, escogieron la que sería su casa, en Infesta. Cosía, sobre todo, creaciones infantiles y artesanales, pero también hacía arreglos y de ahí que muchos vecinos la conociesen como ‘Fina a Modista’

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