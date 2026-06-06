Betanzos regula las hogueras de San Juan y recuerda la obligación de solicitar permiso

Hoguera de San Juan El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos ha recordado a la ciudadanía la obligación de solicitar autorización previa para la celebración de hogueras de San Juan y San Pedro en espacios públicos del municipio. El plazo para tramitar las solicitudes se abrirá la próxima semana y deberá realizarse con una antelación mínima de 72 horas respecto a la fecha prevista para su celebración.

En el caso de las hogueras que se realicen en propiedades privadas, no será necesaria una autorización expresa, aunque sí será obligatorio comunicar previamente su celebración al Ayuntamiento dentro del mismo plazo establecido.

Las solicitudes y comunicaciones deberán tramitarse a través de la sede electrónica municipal. Las fechas autorizadas para la realización de hogueras serán los días 12, 13, 19, 20, 23, 24, 26 y 27 de junio de 2026.

El Consistorio recuerda que todas las hogueras deberán finalizar como máximo a las 02.00 horas y que durante su desarrollo deberán respetarse los límites de emisión sonora establecidos por la normativa municipal vigente.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de mantener una distancia adecuada respecto a viviendas, vehículos, instalaciones, tendidos eléctricos o telefónicos y zonas con vegetación susceptible de incendiarse. Asimismo, las hogueras no podrán superar los tres metros de altura ni los tres metros de diámetro.

También queda terminantemente prohibida la quema de materiales peligrosos o contaminantes, como neumáticos, aceites, plásticos o cualquier otro residuo tóxico que pueda generar riesgos para la salud o el medio ambiente.

En aquellos casos en los que las hogueras se realicen sobre superficies asfaltadas, pavimentadas o pintadas de titularidad pública, será obligatorio proteger el suelo mediante una capa de arena de al menos diez centímetros de espesor en toda la superficie afectada para evitar daños en el pavimento.

Además, los organizadores deberán disponer de medios adecuados para la extinción de incendios y garantizar la vigilancia permanente del fuego hasta su completa extinción.

El Ayuntamiento advierte también de que, en caso de registrarse fuertes rachas de viento o condiciones meteorológicas que dificulten el control de las llamas, la hoguera deberá suspenderse o apagarse de forma inmediata.

Desde el Gobierno local se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que estas celebraciones tradicionales puedan desarrollarse con normalidad y con todas las garantías de seguridad para las personas, los bienes y el entorno.