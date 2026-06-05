Dos meses y once días para el San Roque y Betanzos abre la elección de sus representantes de 2026

En 2023, Betanzos tuvo su primer representante masculino, en la imagen con la alcaldesa, María Barral Archivo El Ideal Gallego

Dos meses y once días para el San Roque. El Ayuntamiento de Betanzos ha abierto las inscripciones para los interesados en ser representantes de las celebraciones de 2026. Las solicitudes pueden tramitarse hasta el martes 16. Desde hace tres años, el municipio apostó por este modelo en sustitución de las reinas, por ser más inclusivo y abierto a toda la ciudanía de Betanzos.

"As persoas interesadas poderán presentar a súa candidatura ata o día 16 de xuño e as solicitudes poderán formalizarse a través da páxina web municipal, www.betanzos.gal", explica del Ayuntamiento de Betanzos.

La elección, en caso de varias candidaturas, se realizará mediante sorteo entre todas las solicitudes admitidas, "tanto na categoría de representante maior como na de representante infantil", pudiendo optar los empadronados en la ciudad nacidos entre 2007 y 2008 en el caso de unos, que saldrán a la calle los días 14 y 16 de agosto, y entre 2017 y 2018 en el de los otros, que lo harán el 15 y el 16.

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En el caso de los menores, será imprescindible contar coa autorización expresa de los padres, madres o tutores, que adjuntarán a la solicitud que se enviará al Ayuntamiento de Betanzos.

Una vez escogidos, los representantes podrán "elixir libremente a vestimenta e as cores coas que participará nos desfiles, sempre dentro dun contexto acorde á celebración" y, de la misma manera, "decidir a composición da súa comitiva nos desfiles dos días 14, 15 e 16 de agosto, cun máximo de 24 integrantes".

En caso de sorteo, éste se celebrará el día 18 de junio a las 13.00 horas en el Salón Azul do Edificio Arquivo (Liceo).