Betanzos como nunca la habían visto: el universo de color de Elena Otero se instala en el Museo das Mariñas

La artista Elena Otero, Chas, con algunas de sus obras, instaladas en el Museo das Mariñas German Barreiros

El Museo das Mariñas inaugura este viernes ‘De color Betanzos-Pinturas de Elena Otero Chas’, una muestra de una artista autodidacta que ha convertido la ciudad en un universo único, reconocible por su intenso colorido y una mirada íntima con la que consigue trasladar al visitante a los enclaves más especiales de As Mariñas.

La exposición, que estará abierta hasta el mes de agosto, ofrece un recorrido a través de la evolución de una artista que comenzó a crear de manera casi intuitiva y que encontró en el arte una manera de expresión y también un refugio, como explica Otero. Así, aunque desde niña se sintió atraída por el dibujo y la pintura, no siempre pudo dedicarse a esta afición y, tras realizar algunos intentos, a través de cursos y talleres en distintas etapas de su vida, al instalarse en A Ribeira, en una vivienda más amplia, tuvo claro que era el momento, pues tenía el espacio adecuado para una creación constante: “Los cuadros eran para mí, para mi casa”, recuerda Otero.

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“Tenía que decorar la casa y no tenía presupuesto, así que pensé: lo hago yo”, comenta antes de reconocer que aquella decisión acabó convirtiéndose en una actividad casi diaria, intensa, y en la que Betanzos resultó más que una inspiración porque “tiene rincones maravillosos”, continúa la artista, que reconoce que el encanto de la ciudad le sirvió de estímulo, que “empecé pintando un pequeño rincón y vi que quedaba bonito, y después vinieron las casas y la Praza do Campo (García Irmáns)”.

Quienes conocen la obra de Elena Otero coinciden en señalar una característica común: el color, un lenguaje visual que surgió de manera natural y que se ha convertido en su sello: “Me gusta el color porque expresa cómo soy yo, creo que si alguien mira alguno de mis cuadros puede llegar a conocer”, afirma la artista a solo unas horas de inaugurar en As Mariñas. En este sentido, considera que cada obra muestra detalles de su identidad y de sus emociones e insiste en que muchos de los cuadros nacieron en un momento especialmente complejo de su vida, coincidiendo con una enfermedad en su entorno más cercano y con el covid-19. “Tenía mucha ansiedad y pasaba muchas noches sin dormir, entonces cogía un lienzo y pintaba, y salieron cuadros como churros”, comenta entre risas Otero.

Me gusta el color porque expresa cómo soy yo, creo que si alguien mira alguno de mis cuadros puede llegar a conocer Elena Otero

En este sentido, considera que cada obra muestra detalles de su identidad y de sus emociones e insiste en que muchos de los cuadros nacieron en un momento especialmente complejo de su vida, coincidiendo con una enfermedad en su entorno más cercano y con el covid-19. “Tenía mucha ansiedad y pasaba muchas noches sin dormir, entonces cogía un lienzo y pintaba, y salieron cuadros como churros”, comenta entre risas Otero.

La actividad de la autora alrededor de los colores tiene además una dimensión terapéutica, tanto para ella como para quien contempla su obra, y ahora toda la comarca, incluso los vecinos de aquellas áreas más cercanas, tienen la oportunidad de hacerlo en el Museo das Mariñas.

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La muestra surgió del interés de su director, Ángel Arcay, por la vida cultural y la acción creativa de la ciudad: “Está muy pendiente de lo que se hace en Betanzos”, señala Otero.

“Si no llega a ser por él y por esta apertura del museo a la ciudadanía, probablemente esta exposición no existiría”, insiste para destacar la misión dinamizadora que está desempeñando el museo como espacio abierto a todas las edades y a múltiples iniciativas culturales y afirmar que “ahora mismo, con todo lo que se están haciendo allí, quien no lo conoce el museo es porque no quiere y tenemos que estar orgullosos de lo que allí se organiza y de lo que contiene”, apostilla la artista que, de la mano de las dos comisarias (Claudia Quintela y Andrea Río, alumnas del Master en Estudios Avanzados de Museos, Archivos y Bibliotecas de la UDC), ha seleccionado alrededor de una treintena de cuadros de distintos tamaños que ha dispuesto en muros y vitrinas como una muestra de lo realizado en los últimos años y que, en muchos casos, ha encontrado destino en muchas casas de Betanzos y Galicia, del resto de España e incluso en Londres.

“Si no llega a ser por su director, Ángel Arcay, y por esta apertura del museo a la ciudadanía, probablemente esta exposición no existiría” Elena Otero

Así, lo que comenzó como una afición destinada a decorar su vivienda ha terminado convirtiéndose en una obra reconocida por un estilo inconfundible y estrechamente vinculado a Betanzos