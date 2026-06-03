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Betanzos

De Galicia a La Mancha: el CIEC de Betanzos ‘vende’ su modelo en Cuenca

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/06/2026 03:53
Galilea, en un momento de su intervención en Cuenca
Galilea, en un momento de su intervención en Cuenca
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La Fundación CIEC de Betanzos exportó su modelo a Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del I Certamen Internacional de Grabado Rápido Fast Print Size, una iniciativa impulsada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. El encuentro reunió en Cuenca a artistas, docentes, investigadores y especialistas para poner en valor el grabado, acercar esta disciplina artística a la ciudadanía y reivindicar la vigencia de una técnica con una enorme tradición histórica que mantiene importantes aplicaciones en 2026. 

El CIEC intervino de la mano de su director, Pedro Galilea, que dio a conocer las claves de un espacio singular que ha convertido la ciudad del Mandeo en uno de los referentes de la estampa contemporánea y que presentó el centro como un auténtico “espacio de encuentro y creación” en el que convergen enseñanza, investigación, creación y exhibición, y en el que conviven artistas consagrados y emergentes, en el mismo corazón del casco histórico de Betanzos.

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La agenda del certamen incluyó más de una decena de conferencias y encuentros académicos celebrados en la Facultad de Bellas Artes, con destacados representantes del ámbito universitario y artístico, al que se sumó una competición en vivo, en la sede de la Fundación Antonio Pérez. Allí, los concurrentes realizaron obras mediante la técnica del linóleo inspiradas en la ciudad de Cuenca. La iniciativa, vinculada al Máster en Grabado, Diseño Gráfico y Documentos de Valor que desarrollan la UCLM y la Real Casa de la Moneda, sirvió también para destacar la importancia del grabado en la elaboración de documentos oficiales y elementos de seguridad monetaria, singularmente en España.

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