Así será el lifting de la Diana Cazadora de Betanzos 

Las actuaciones en la Diana Cazadora obligan a vallar su entorno, en la plaza de García Irmáns Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos acaba de activar la 'operación' Diana Cazadora. Una serie de actuaciones centradas "na mellora e recuperación integral da fonte, unha das imaxes máis emblemáticas e recoñecibles do patrimonio urbano da cidade" y que, de acuerdo con la información aportada por los responsables municipales, se alargará varios días "co obxectivo principal" de una "recuperación integral e posta en valor do conxunto escultórico e ornamental", en la plaza de García Irmáns.

Entre las tareas que se contemplan está la reparación de las filtraciones, que arrastra desde hace tiempo, "derivadas do desgaste da pedra", detalló el Gobierno de María Barral. En este sentido, sus responsables manifestaron que "aínda que xa se realizaran reparacións anteriores, estas non acadaron a profundidade necesaria para resolver o problema de maneira definitiva" y con esta obra "preténdese evitar por completo a filtración de auga e garantir a correcta conservación da estrutura", instalada en 1867.

En toda la intervención se emplearán "produtos especializados que respecten e non danen a pedra orixinal, asegurando a súa preservación a longo prazo", detallan desde Betanzos.

Además, se eliminará el óxido acumulado mediante técnicas y soluciones específicas para este tipo de acciones, y se pulirán los surtidores de agua "co fin de mellorar o seu funcionamento e a súa estética, así como a recuperación das letras douradas nas que figura o nome da cidade e a data de creación da fonte, elementos de gran valor simbólico e identitario" para Betanzos.

La estructura volverá a pintarse con el característico 'Verde Betanzos'. El color tradicional vinculado a la identidad visual de diversos elementos del mobiliario urbano de la antigua capital de As Mariñas.

Esta actuación "enmárcase dentro da estratexia municipal de recuperación e posta en valor do patrimonio histórico e dos espazos públicos, co obxectivo de preservar e mellorar os elementos singulares que conforman a identidade de Betanzos e mellorar a calidade dos seus espazos urbanos", resumieron desde el Gobierno de María Barral.

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La construcción de la Diana Cazadora, una reproducción exacta de la de Versalles, realizada en los talleres de Ducel e Hijos en París siguiendo las indicaciones del ingeniero Pedro Villar, comenzó en 1866 y de su inauguración, en el otoño de 1867, se cumplirán 160 años en 2027.