El PP advierte de un vertido a la ría y Barral niega que su origen sea la EDAR de Betanzos

Vista de la ría desde las inmediaciones de la EDAR de Betanzos German Barreiros

El Partido Popular de Betanzos ha alertado de la aparición de un vertido contaminante, aparentemente de aguas fecales, detectado el lunes en la ría, en las inmediaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En un comunicado, los conservadores solicitan al Gobierno de Barral y a las administraciones competentes “máxima diligencia” para identificar el origen y las causas del vertido, así como para adoptar las medidas necesarias para minimizar el consiguiente impacto medioambiental derivado de esta situación, en el entorno de los cauces y el Puerto de Betanzos.

La respuesta municipal no se hizo esperar y la alcaldesa, María Barral, salió al paso de la denuncia para desmentir que el vertido tenga su origen en la EDAR. La regidora aseguró que se trata de un episodio “recurrente” que se ha producido en numerosas ocasiones y que se localiza en un punto situado más adelante de la EDAR, en la zona próxima a la vía del tren, en Castro, cerca de Miodelo.

Barral explicó que, debido al efecto de las mareas, las aguas del vertido terminan desplazándose hacia el Puerto de Betanzos, lo que puede llevar a interpretar erróneamente que salen de las instalaciones municipales, e incidió en que tanto el Ayuntamiento de Betanzos como la empresa concesionaria del servicio de agua trasladaron en varias ocasiones esta situación al servicio de control de vertidos de la Xunta.

Según indicó, también se realizaron inspecciones por parte del Seprona tras diversas denuncias, concluyendo que el foco detectado no guarda relación con la depuradora de Betanzos. "Si en el vídeo (el comunicado del PP iba acompañado de un vídeo) se desplazaran unos metros, podrían comprobar la salida de la depuradora y ver cómo el agua sale cristalina hacia el río Mandeo y la ría de Betanzos", señaló la mandataria, que quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, insistiendo en que el vertido denunciado no procede de la EDAR municipal y reclamando una actuación por parte de los organismos competentes para localizar y solucionar definitivamente el origen de este problema, que, según sostiene, ya ha sido comunicado en reiteradas ocasiones a las autoridades responsables del control de vertidos en Galicia.