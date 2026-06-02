El cierre de a estación de A Coruña convierte Infesta en 'intercambiador' para los usuarios de los autobuses alternativos 

Estación de tren de Betanzos-Infesta Javier Alborés

El Ayuntamiento de Betanzos prohibirá temporalmente el estacionamiento de vehículos en la vía de acceso a la Estación de Infesta desde la AC-542 a partir del jueves, día 4 de junio, "co obxectivo de facilitar a circulación dos autobuses que prestarán servizo alternativo ao ferrocarril durante as obras que Adif está a executar na Coruña". La medida permanecerá activa algo más de un mes, hasta el 11 de julio de 2026.

Esta decisión se adoptó tras la comunicación realizada por Renfe sobre modificaciones temporales que afectarán a distintos servicios ferroviarios con origen o destino en A Coruña. Como consecuencia de esta intervención, una parte de los desplazamientos de los usuarios del tren se realizará por carreteramediante autobuses habilitados por Renfe.

En el caso de las líneas que conectan A Coruña con Ferrol y Lugo, los viajeros deberán efectuar los desplazamientos entre A Coruña y Betanzos-Infesta en autobús, lo que convierte Infesta-O Norte "en intercambio entre os servizos ferroviarios e o transporte por estrada", detalló el Gobierno de María Barral.

Así, con la idea de asegurar una correcta prestación de este servizo, así como la seguridad de los usuarios y la fluidez en las maniobras de entrada y salida de los autobuses "que accederán ata a propia estación para a recollida e baixada de pasaxeiros", será necesario mantener libre de coches del ramal de acceso desde la AC-542.

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El Ayuntamiento de Betanzos solicitó "a colaboración da veciñanza e das persoas usuarias da estación para respectar a sinalización provisonal que se instalará na zona e facilitar así o normal desenvolvemento dun dispositivo que permitirá manter a mobilidade ferroviaria mentres duren as obras na estación coruñesa".