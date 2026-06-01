El Grupo Municipal del BNG incorpora a Antón Tenreiro

Tenreiro, en el centro, con las ediles Vanessa Reu (i) y Amelia Sánchez (d) Cedida

El BNG de Betanzos confirmó esta mañana la entrada de Antón Tenreiro como nuevo edil de la corporación municipal, en sustitución de Salvador González, que renunció a su cargo hace solo unos días tras tres años como número 3 del Grupo Nacionalista de Betanzos.

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Antón Tenreiro, vecino de Infesta e integrante del Consello Local del BNG desde hace unos meses, cuenta con una amplia experiencia en el mundo del activismo y de la política y asume esta representación "con responsabilidade, con seriedade e con ganas de traballar en positivo polo ben dos veciños e veciñas, na liña do que leva facendo o BNG ao longo destes anos”, indicó Tenreiro.

Con su incorporación, el BNG de Betanzos pretende "fortalecer a acción social da organización" de cara a las elecciones de 2027. “Queremos contactar con todo o tecido social de Betanzos, coas asociacións, os clubs e o conxunto das veciñas e veciños do concello”, apostillo Tenreiro.