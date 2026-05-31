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Andaina solidaria en marcha contra o cancro en Betanzos
Betanzos

La marea verde contra el cáncer inunda Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
31/05/2026 12:41

Cientos de vecinos marchan contra el cáncer por las calles de Betanzos. La 'andaina' solidaria organizada por la Junta Local de la AECC con la colaboración de la institución municipal salió minutos después de las 11.00 desde la García Irmáns para recorrer cinco kilómetros por el casco urbano de la ciudad, que volvió a volcarse con la causa uniéndose a la "marea verde" contra el cáncer a pesar de las elevadas temperaturas que se registran esta mañana en casi toda el área de A Coruña.

Una vez acabada la marcha se sortearon los obsequios donados por empresas y entidades colaboradoras, en los que pudieron entrar todos los asistentes con su número de dorsal, y celebraron el éxito de una caminata a la que cada año se unen más betanceiros y que volvieron a encabezar la presidenta de la Junta Local de la AECC, Miluca Morandeira, y la alcaldesa, María Barral.

ANDAINA BETANZOS

La 'andaina' solidaria 'Betanzos, en Marcha contra o Cancro' se celebraría el domingo 31

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