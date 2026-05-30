El betanceiro Miguel Santos, director de Tecnología de MasOrange, elegido como ‘Enxeñeiro do ano’

Miguel Santos, durante la celebración de la gala Cedida

Miguel Santos Fernández (Betanzos), director de Tecnología de MasOrange (grupo al que pertenece la gallega R) ha sido elegido en los Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información Enxeñeiro do ano 2026, máxima distinción que otorga el Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia para reconocer la la trayectoria de un profesional en este campo.

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Para la concesión del premio a Miguel Santos, el jurado (compuesto por profesionales del sector) valoró su “brillante trayectoria profesional en el ámbito de las telecomunicaciones” y, muy especialmente, “el orgullo de reconocer en un compañero de profesión” a quien ha sabido llevar “tan lejos los valores de la ingeniería”.

También se ha distinguido a Santos “por su papel clave” liderando la transformación, integración y expansión de las “infraestructuras y servicios de conectividad en España” y su “impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico”

Desde abril de 2024, Miguel Santos es el máximo responsable de Tecnología de MasOrange. Encabeza las unidades de Red, Sistemas, Data, Operaciones y Ciberseguridad, forma parte del comité ejecutivo de la compañía y gestiona un equipo de alrededor de 1.300 personas.