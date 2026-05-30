El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Betanzos ‘enciende’ Piadela para atraer nuevas industrias y más empleo

Lucía Tenreiro
30/05/2026 18:07
Gadisa es la empresa más grande de todas las instaladas en el Polígono de Piadela
Archivo El Ideal  Gallego
El Ayuntamiento de Betanzos completó las actuaciones en el Polígono Industrial de Piadela destinadas a reforzar la competitividad del área empresarial y crear las condiciones necesarias para la implantación de nuevas empresas y la creación de empleo, indica el Gobierno de María Barral. 

Las últimas obras se centraron en la renovación integral de la red de iluminación mediante la incorporación de tecnología led de alta eficiencia, impulsadas a través del IDAE. 

Esta intervención supuso modernizar todo el sistema de alumbrado del recinto “reducindo o consumo enerxético, mellorando a seguridade viaria e aumentando a calidade ambiental”, y se sumó a las actuaciones realizadas en los accesos, a la adecuación de vías, retirada de maleza y renovación de la señalización vertical, “que permitiron mellorar de forma notable a imaxe e funcionalidade dunha das principais áreas económicas da comarca” y del entorno de A Coruña.

Interior del almacén central de Gadisa en Betanzos

La alcaldesa, María Barral, destacó que “o obxectivo é seguir convertendo Piadela nun espazo atractivo para o investimento empresarial, mellorando os servizos e infraestruturas para facilitar a chegada de novas empresas e a creación de emprego estable” y, en este sentido, recordó que el Ayuntamiento de Betanzos también impulsó “a modificación dos usos urbanísticos para ampliar as posibilidades de implantación empresarial, permitindo novas actividades vinculadas ao sector servizos, oficinas, hostalaría, usos comerciais e loxísticos” en el Polígono de Piadela. Una medida que trata de adaptar al área empresarial a las necesidades actuales del mercado y aumentar su capacidad de atracción de inversiones como motor industrial de Betanzos.

Según la mandataria socialista, “os resultados desta estratexia xa comezan a ser visibles” y actualmente son varias las naves en construcción mientras que la institución municipal mantiene contactos con compañías interesadas en establecer su actividad a Piadela. 

Además, en estos meses, se tramitaron “novos proxectos empresariais vinculados á ampliación de instalacións produtivas e loxísticas, reforzando o papel de Piadela como un dos principais centros de distribución e actividade económica do norte da provincia da Coruña”

Estrategia

“Betanzos está a vivir un momento importante desde o punto de vista do desenvolvemento económico e urbanístico, e o Polígono de Piadela é unha peza fundamental desa estratexia”, manifestó María Barral.

En este contexto, recordó que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado de manera inicial recientemente supone "un paso decisivo para consolidar o crecemento empresarial" de Betanzos.  

El documento urbanístico refuerza la relevancia de Piadela como motor económico de la comarca y contempla "a mellora da conexión entre as dúas áreas do parque empresarial, unha demanda histórica que permitirá incrementar a súa funcionalidade e capacidade de desenvolvemento", al tiempo que contempla "novos ámbitos para actividades económicas e loxísticas que reforzarán a posición estratéxica de Betanzos grazas ás súas conexións coa A-6 e a AP-9".

O traballo realizado durante estes anos para mellorar as infraestruturas, modernizar os servizos e avanzar na planificación urbanística está dando resultados" y, con estos mimbres, intentarán seguir creando oportunidades para que más empresas apuesten por Betanzos "e xeren emprego e riqueza para a cidade e para toda a comarca”, apostilló María Barral.

