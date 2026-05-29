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Betanzos

La caída de un hostelero en el interior de su negocio moviliza a Policía Local y Bomberos de Betanzos

Redacción
29/05/2026 16:33
Varios vecinos se acercaron hasta el establecimiento al ver a los servicios de emergencias
Varios vecinos se acercaron hasta el establecimiento al ver a los servicios de emergencias
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La caída de un hostelero en el interior de su establecimiento en O Rollo, en Betanzos, movilizó a los servicios de emergencias y a decenas de curiosos, sorprendidos por el operativo desplegado a la altura del número 34.

Según indicaron, el hombre sufrió un accidente y no podía moverse, lo que obligó a desplazar a Bomberos y Policía Local de Betanzos, además de una ambulancia del 061.

Los efectivos que acudieron a O Rollo tuvieron que abrir la puerta para poder asistir al herido, que salió consciente, indicaron testigos del suceso, ocurrido a última hora de esta mañana en Betanzos. 

Camión de Bomberos

Trasladan al hospital a un herido tras un accidente entre dos vehículos en Paderne

Más información
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