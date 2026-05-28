Juan Miguel Hernández, coreógrafo de 'Saias do Mar' | “Creo que Galicia puede ser puntera en danza en España”

Juan Miguel Hernández, en el estudio de Artístika, en O Temple QUINTANA

‘Saias do Mar’, la coproducción del Centro Coreográfico Galego y Artístika Movemento, desembarca este sábado en Betanzos. Tras su estreno hace solo unas semanas, su representación en la capital mariñana añadirá un componente solidario al destinar cada euro de las entradas a colaborar con Cruz Roja.

El espectáculo, dirigido por Nerea Andrés y con coreografía de Juan Miguel Hernández, rinde tributo a la mujer y al mar con un estilo que mezcla danza contemporánea, memoria y tradición, y al que se suma también la voluntad de crear nuevas oportunidades para artistas emergentes en Galicia.

Hernández, bailarín profesional durante casi tres decenios, explica que la idea nació mientras trataba de dar con la manera con la que ofrecer experiencia escénica a sus alumnos: “Quería hacer aquí, en Galicia, una formación profesional que les ayudase a dar el salto a compañías”, señala desde Betanzos, la ciudad a la que está estrechamente unido, aunque su estudio, el de Artístika Movemento, está en Cambre. A partir de ahí comenzó a configurar una iniciativa con alma, casi íntima: “Para mí, lo que da vida a este planeta es la mujer y el mar”, afirma el coreógrafo de ‘Saias do Mar’. “Vi una similitud impresionante entre ambos: pueden darte calma o acabar contigo, pero también tienen la capacidad de dar vida”, insiste Hernández.

La obra se alimenta de influencias del contemporáneo de los años 90 y del universo coreográfico de Nacho Duato, aunque reinterpretado desde una mirada individual, donde las ‘saias’ utilizadas en escena, que colaboran en el inicio de la conversación visual que se establece entre el cuerpo y el movimiento del mar, se inspiran en los tejidos empleados por Sara Baras.

También la música tiene un rol esencial en ‘Saias do Mar’ y, en este sentido, Hernández quiso que la voz de Rosa Cedrón actuase como “hilo conductor” de todo el espectáculo, asistida por composiciones de Daniel Minimalia (Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental en 2020 por ‘Terra’) y Luar na Lubre y, sobre todo, por uno de los ‘Seis Poemas Galegos’ de Federico García Lorca que, de algún modo, también volverá a Betanzos –visitó la ciudad en 1932, tres años y nueve meses antes de su asesinato– de la mano de sus versos, que recita, en exclusiva para la pieza, la mismísima Rosa Cedrón.

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Aunque madrileño de nacimiento, tras 15 años viviendo en Galicia, asegura sentirse unido a esta tierra. “Fue llegar aquí y decir: yo me quedo aquí”, indica Hernández. Esa mirada externa le capacita para acercarse a la identidad gallega con otra mirada: “No me atrevería a tocar lo tradicional puro; vengo del clásico y del contemporáneo y prefiero jugar con la visión que yo tengo de Galicia”.

En cuanto al momento que vive la danza gallega, no solo es optimista sino que está convencido de que “Galicia podría ser puntera en España”, sostiene. En este sentido, está volcado en aportar su talento y su experiencia tras más de 25 años en el extranjero para convertir la comunidad en un referente formativo para nuevos profesionales de la danza contemporánea en España. “Si hay alguien en España que quiera ser profesional, que se venga para Galicia”.

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Tras su estreno en Vimianzo y conocer la reacción de los espectadores, destaca especialmente la respuesta de los niños: “Los había de tres a siete años agarrados a la butaca sin decir ni una palabra”, recuerda Hernández. “Si ellos lo vivieron así, creo que merece la pena verlo” y este sábado tienen una oportunidad –de disfrutar y de ser solidarios– en Betanzos. En el Aula Municipal de Cultura Xulio Cuns con dos sesiones, a las 18.00 y a las 20.00.