El ‘imán’ de la Feira Franca Medieval: media España aspira a estar en Betanzos

Imagen de archivo de A Porta da Vila durante la Feira Franca Medieval El Ideal Gallego

En algo más de dos meses, dieciséis días después del San Juan, se celebrará una nueva edición de la Feira Franca Medieval de Betanzos. Una de las citas más destacadas del calendario cultural y uno de los acontecimientos comerciales del año en As Mariñas. La más esperada por los vecinos del área monumental desde su estreno en 1998.

El miércoles se cerraron las inscripciones para solicitar un espacio de venta en el mercado y, una vez más, según confirman desde la organización, los números son incontestables y confirman que esta convocatoria, Festa de Interese Turístico de Galicia desde 2013, sigue estando entre las celebraciones históricas más atractivas del norte de España. Una ‘avalancha’ que obligará a rechazar más de la mitad de las instancias cursadas a través de la sede electrónica municipal, pues la estructura y características del entorno impiden ampliar las autorizaciones, que volverán a situarse alrededor de las 130.

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A los vendedores desplazados desde casi todas las comunidades, e incluso desde otros territorios del continente europeo, se unirán las asociaciones del municipio, con espacio reservado en el evento, de acuerdo con los criterios establecidos por la organización de esta XXVII Feira Franca de Betanzos.

En cuanto a los de artesanía, además de la solicitud, era recomendable aportar la carta de artesano y todos, independientemente del artículo que comercialicen, deberán estar al día respecto a sus obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Respecto a las actividades, todavía no están todas cerradas pero desde el Ayuntamiento de Betanzos avanzan que, aunque este 2026 es el ‘Ano das Danzas Gremiais’, no se contempla incluir actuaciones extraordinarias de ninguna de las cuatro que aún se conservan en la ciudad dentro de la agenda de tres días de la Feira Franca de Betanzos.

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A estas alturas, nadie duda del éxito de un evento que en alguna de sus ediciones multiplicó por once el censo de la ciudad, en el que más de una decena de calles del casco histórico se visten de época para acoger recreaciones y actividades de diversa índole, para todas las edades y sensibilidades, envueltas en telas de colores –unos seis mil metros– estandartes –medio millar– y escudos, que se instalan unas semanas antes para ambientar el antiguo Castro de Untia.

Además del mercado y la animación, uno de los rasgos por los que destaca la Feira Franca Medieval de Betanzos es la representación de las escenas históricas, como la ‘Batalla das Figueiras’; la ‘Entrada e Andrade e o seu Séquito’; la ‘Carreira de Bocois”, inspirada en el incendio que asoló la ciudad; la ‘Revolta Irmandiña’ y la 'Expulsión dos Leprosos', confinados en el Lazareto de A Magdalena. En 1998, entre el 10 y el 12 de julio, se celebró la I Feira Franca de Betanzos. Esos mismos días, este año, se alcanzará la número 27.