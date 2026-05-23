Villaverde y Martínez registran el Partido dos Veciños: “Nuestra ideología es Betanzos”

Pablo Villaverde y Manuel Martínez, ediles no adscritos en la corporación de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

Las elecciones municipales no serán hasta dentro de un año, pero en la comarca han empezado los movimientos y, a algo más de doce meses para la cita, acaba de nacer una nueva alternativa: el Partido dos Veciños de Betanzos.

Los ediles no adscritos, Pablo Villaverde y Manuel Martínez, que en 2024 abandonaron el PP por diferencias insalvables con la dirección, acaban de registrarlo de manera oficial en el Ministerio do Interior. Con la intención de ofrecer una herramienta útil para reforzar la acción que ambos desarrollan en la corporación, aunque con la vista puesta en 2027.

“Registramos un partido para dar soporte a nuestra actividad en la oposición, pero evidentemente también pensando en las municipales del 27”, explica Villaverde.

Dos concejales del PP de Betanzos dejan el grupo municipal Más información

“Llevamos más de año y medio como no adscritos y vemos que muchos vecinos de acercan a nosotros para trasladarnos sus inquietudes, y sentimos que hay un espacio político que podemos cubrir”, añade el edil antes de insistir e que el Partido dos Veciños quiere presentarse como una organización abierta y transversal, con la ciudad y sus residentes sobre todo y todos: “Nuestra ideología es Betanzos”, resume Villaverde.

“Es cierto que venimos del PP, pero siempre pusimos Betanzos por encima de cualquier interés partidista, por eso salimos”, insiste para reivindicar la independencia como uno de los valores del Partido dos Veciños de Betanzos. “Ahora tenemos libertad para apoyar propuestas del PP, del PSOE o de cualquiera si pensamos que benefician a Betanzos”, dice Villaverde.

El Partido dos Veciños de Betanzos nace también con la intención de atraer perfiles diversos y abrirse a la incorporación de ciudadanos de distintos ámbitos políticos y sociales porque “no tenemos miedo a integrar distintas sensibilidades” pues “lo importante es que compartan la idea de trabajar por Betanzos”.

En cuanto a hipotéticos acuerdos en 2027, asegura que su organización no nace para ser muleta de nadie, sino para convertirse en una alternativa real, convencidos “de que existe cierto descontento con el Gobierno actual pero tampoco vemos una alternativa fuerte en la oposición” y “nosotros queremos cubrir ese espacio”, comenta desde Betanzos.

“No concurrimos pensando en apoyar a otros, sino en gobernar”, asegura antes de aclarar que no vetan a nadie, ni al actual PP ni al PSOE. “Nosotros solo buscaremos lo mejor para Betanzos, y no vetamos ni a partidos ni a personas”, sentencia Pablo Villaverde.