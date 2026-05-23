Las obras del área infantil de A Ribeira en Betanzos incluirán el cambio del caucho y la renovación de los juegos

Las obras comenzaron hace solo unos días en el área infantil de A Ribeira Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos inició las obras de renovación del área infantil de A Ribeira, dentro de una serie de actuaciones en la que también se encuadran la renovación de la de Pintor Seijo Rubio, ya terminada; El Pasatiempo, As Donas, Viuxe y A Condesa, en los que se actuará a continuación, y antes en Alfonso IX, Praza do Emigrante, O Carregal, casco histórico y O Xuncaliño.

Estas actuaciones suponen un desembolso cercano a los 85.000 euros para “actualizar y mejorar las instalaciones creando un espacio lúdico moderno y seguro”, apuntan desde Betanzos.

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Las obras consisten en la retirada de los elementos actuales y la renovación, posteriormente, del caucho continuo, según explicó la alcaldesa, María Barral.

Entre los nuevos elementos destacan una estructura con forma de ballena, un faro, una medusa, un barco pirata y un balancín múltiple, todos ellos adecuados par diferentes edades y con capacidades necesarias para ofrecer un espacio de juego seguro y estimulante. Además, se reparará la valla e instalará mobiliario y cartel informativos.

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"El objetivo es transformar el parque en un espacio más funcional, seguro y agradable para los niños, asegurando el cumplimiento de todas las normativas de seguridad y accesibilidad", resumieron desde el Ayuntamiento de Betanzos.