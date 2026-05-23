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Betanzos

Betanzos reconoce la dedicación de los empleados municipales con motivo del Día de Santa Rita

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/05/2026 18:20
El Ayuntamiento de Betanzos reconoció a los empleados municipales que se jubiliaron durante este año con motivo del Día de Santa Rita
El Ayuntamiento de Betanzos reconoció a los empleados municipales que se jubiliaron durante este año con motivo del Día de Santa Rita
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El Ayuntamiento de Betanzos celebró la Festividad de Santa Rita con una recepción a los empleados municipales y un "homenaxe aos traballadores e traballadoras que este ano se xubilaron" reconociendo así "a dedicación e compromiso de Alberto Fernández, José Gil, Margarita Méndez, Pilar Pando, Justo Pedreira e Antonio Vara ao longo da súa traxectoria profesional ao servizo da veciñanza", explicaron desde el Gobierno de María Barral. 

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