La moda vuelve a la Casa Núñez de Betanzos: la razón de un desfile 'revolucionario' entre memoria y vanguardia

Empleados de Hijos de A. Nuñez en 1929 Archivo Municpal de Betanzos

En sitios como Betanzos, algunos inmuebles no solo han conseguido conservar los muros sino también el eco de una época, y uno de ellos es la conocida como Casa Núñez. En el corazón del casco antiguo de la ciudad, es una de las muestras más evidentes del movimiento modernista en la comarca y mañana, cien años después de su construcción para albergar un centro comercial nunca visto antes en Galicia, volverá a vestirse de moda de la mano de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos (Acebe CCA).

La actual sede de la Fundación CIEC se estrenará como escenario de ‘Betanzos Desfila’ y, teniendo en cuenta sus orígenes y la revolución que supuso para el comercio al introducir un modelo innovador importado de Barcelona, donde en 1878 habían abierto los Grandes Almacenes El Siglo, la cita será más que especial, como reconoce con entusiasmo uno de los organizadores, el diseñador Manuel Amado.

El inmueble, obra de Rafael González Villar, se erigió durante decenios en un emblema del dinamismo económico de As Mariñas. Allí, en el número 2 de la Rúa do Castro, convivieron una mueblería, un estanco, departamentos de confección y hasta una sucursal del Banco de España.

De sus corredores, unas instalaciones entonces insólitas, salieron empresarios y una nueva manera de entender el comercio en Betanzos. En su momento, la Casa Núñez representó la innovación en los negocios y el espíritu emprendedor y ahora, convertida en Centro Internacional de la Estampa Contemporánea, continúa siendo un espacio vinculado al arte, la creatividad y la cultura, y esa conexión entre pasado y presente será el alma del desfile de Acebe CCA.

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Una treintena de modelos serán los encargados de presentar las colecciones de cerca de una veintena de negocios asociados, de casi todos los estilos y para casi todas las edades: Lencería Alicia, El Cantón Ropa Interior, Marán, Alecrín, Bicos, Chocolat, Distrito Palmeras, Graf, Cuore Novia y Fiesta, Miraquélinda y Confecciones Chela.

A ellos se suman las ópticas Tábora, Brigantium y Selgas y, para ocuparse de los estilismos, Color’s Peluquería Saludable, Peluquería Onda y Beatriz 13 Peluquería, con la colaboración de Miriam Rithuals. La fotografía y el vídeo estarán realizados por Selperia.

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Con todo, uno de los momentos más especiales de la noche llegará con el pase del diseñador Manuel Amado, que presentará una retrospectiva de la evolución del vestido de novia a través de piezas originales de los años 60 y 70.

El creador, con atelier en la Rúa Travesa, propone algo más que una exhibición vintage, un diálogo entre memoria y contemporaneidad para el que ha contado con unos diseños rescatados de Galerías Deive.

“Me dijeron que aún conservaban vestidos de hace muchos años, fui a ver los vestidos y me enamoré”, explica Amado.

Manuel Amado en su taller de la Rúa Travesa de Betanzos Cedida

Ocho vestidos originales, cargados de historia y con la personalidad estética de dos décadas revolucionarias para la moda, que servirán de base para su proyecto 'Heritage'.

La iniciativa busca transformar y reinterpretar estas prendas históricas para adaptarlas a las novias actuales: mujeres que desean llevar una pieza única, con pasado y carácter propio.

Con ellas, los asistentes realizarán un viaje en el tiempo, “pero con los pies bien puestos en el presente” porque “la moda no solo se crea, también se hereda, se transforma y se vuelve a amar”, destaca Amado.

La moda no solo se crea, también se hereda, se transforma y se vuelve a amar Manuel Amado

El desfile culminará con dos creaciones de alta costura diseñadas por el propio Amado, piezas inéditas que simbolizan el futuro de la firma y que dialogan con la herencia estética de los vestidos históricos.

Que la moda regrese a la Casa Núñez es algo simbólico. Porque el edificio nació precisamente para eso: para vestir una ciudad moderna que comenzaba a mirar al futuro. La antigua casa comercial volverá a convertirse por una noche en escaparate de tendencias, encuentro social y símbolo de una comunidad que sigue apostando por el comercio de proximidad y la cultura.