La corporación de Betanzos debatirá la regularización del complejo hostelero San Roque

Vista del complejo San Roque ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Gobierno local de Betanzos llevará al próximo pleno la propuesta para autorizar la cesión de la concesión administrativa y de los derechos de arrendamiento del Complejo San Roque a la empresa Nuevas Iniciativas Betanzos (NIB), después del informe favorable emitido por los servicios jurídicos municipales sobre la operación planteada.

La propuesta supone un nuevo paso para resolver una situación de inestabilidad jurídica, económica y administrativa que el complejo venía arrastrando desde hace décadas y que afectaba tanto al hotel como al museo-degustación y al aparcamiento subterráneo, este último sin llegar nunca a entrar en funcionamiento. La alcaldesa de Betanzos destacó que “después de muchos años de problemas, de incumplimientos y de una situación enormemente compleja para el Concello, se abre por fin una vía seria y viable para encauzar definitivamente el futuro del Complejo San Roque”.

Barral recordó que desde el Concello “se venía trabajando desde hace tiempo, tanto desde la Alcaldía como desde los departamentos jurídicos y de urbanismo, para intentar encontrar una solución realista y con garantías para un equipamiento estratégico para la ciudad”.

El informe jurídico municipal analiza la situación histórica de la concesión, adjudicada inicialmente en 1997, y detalla los distintos incumplimientos detectados a lo largo de los años por parte de la anterior adjudicataria, entre ellos deudas tributarias, falta de constitución de garantías obligatorias, ausencia de determinados requisitos administrativos y problemas relacionados con la explotación y puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo.

Entre las incidencias recogidas figuran impagos del IBI correspondientes a varios ejercicios, la falta de constitución de las fianzas vinculadas a la concesión y a las obras, la inexistencia de póliza de responsabilidad civil, así como la ausencia de aprobación definitiva del reglamento de funcionamiento y de las tarifas del parking subterráneo.

El documento también recuerda que sobre la concesión existe desde hace años un procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Betanzos. Dentro de ese procedimiento judicial, NIB y Complejo San Roque S.L. alcanzaron un acuerdo de adjudicación en pago que permitirá la subrogación de la nueva empresa en la posición de la actual concesionaria, tanto en la concesión administrativa como en los derechos de arrendamiento vinculados al complejo.

El informe de los servicios jurídicos concluye que no existe impedimento legal para que la nueva sociedad asuma esa posición contractual, siempre que cumpla los requisitos exigidos por la normativa administrativa y contractual vigente.

Informe

“El informe acredita que existe una fórmula legal para desbloquear esta situación y, sobre todo, que hay una propuesta concreta para asumir las obligaciones pendientes, regularizar cuestiones administrativas que llevaban años sin resolverse y dar estabilidad a todo el complejo”, señaló la alcaldesa.

La propuesta presentada por NIB incorpora además un plan de regularización integral que incluye la asunción de las obligaciones pendientes vinculadas al hotel, al museo-degustación y al parking subterráneo, así como un calendario de pagos para las cantidades adeudadas y el compromiso de afrontar la adecuación técnica y funcional de las instalaciones.

La nueva empresa se compromete a asumir el pago de las fianzas pendientes del contrato de arrendamiento y de la concesión administrativa, regularizar las deudas tributarias existentes, suscribir la correspondiente póliza de responsabilidad civil y presentar la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo.

Asimismo, el plan prevé acometer la adecuación técnica de las instalaciones y solventar los desperfectos existentes para adaptar el conjunto a la normativa vigente.

“Lo importante es que hablamos de una propuesta integral, no únicamente de un cambio de titularidad. Hay un compromiso para regularizar la situación administrativa, para asumir las cargas pendientes y para poner en funcionamiento servicios e instalaciones que la ciudad nunca pudo aprovechar plenamente”, indicó María Barral.

El informe jurídico considera además “suficientes” las garantías ofrecidas por la nueva sociedad para corregir los incumplimientos detectados por el Concello y avanzar hacia la normalización administrativa y funcional del complejo.

La propuesta plenaria contempla autorizar formalmente la cesión de la concesión administrativa y de los derechos de arrendamiento vinculados al complejo, incluyendo el hotel, el museo-degustación y el aparcamiento subterráneo, además de continuar con la tramitación administrativa necesaria para avanzar en la regularización técnica, jurídica y funcional de las instalaciones.

El acuerdo incluirá también el desistimiento del procedimiento judicial iniciado por el Concello en 2021 contra la anterior concesionaria por incumplimientos contractuales, al entender los servicios jurídicos que la operación planteada permite encauzar una solución estable y viable para el conjunto del complejo.

Importancia estratégica

La alcaldesa subrayó además la importancia estratégica que tiene el complejo para la ciudad, especialmente en un contexto de crecimiento turístico y de incremento de la demanda hotelera. “Betanzos necesita más capacidad hotelera y necesita además recuperar plenamente un espacio emblemático y con enorme potencial para la actividad turística, económica y social de la ciudad. Poder disponer de todos los servicios del complejo, incluido el aparcamiento subterráneo, es algo muy importante para el presente y para el futuro de Betanzos”, afirmó.

“Lo que queremos es dejar atrás una situación que durante demasiados años generó incertidumbre, problemas y limitaciones para la ciudad. Ahora existen unas circunstancias distintas y una propuesta concreta que puede permitir convertir definitivamente el Complejo San Roque en el equipamiento que Betanzos necesitaba y merecía”, concluyó María Barral.