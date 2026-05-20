La Diputación de A Coruña destina más de 300.000 euros a renovar la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Betanzos

Exterior de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Betanzos Cedida

La Diputación de A Coruña invertirá 325.635,95 euros en la rehabilitación de la Casa Cuartel de la Guarda Civil de Betanzos. Las actuaciones se desarrollarán a través de un convenio de colaboración entre la institución que encabeza Valentín González Formoso y la Secretaría de Estado de Seguridad, a través da Dirección General de la Guarda Civil.

Las instalaciones, desde donde se atiende a trece municipios de la comarca, acumulan humedades y filtraciones de agua en varias dependencias, derivados "do mal estado da cuberta e de diferentes patoloxías construtivas no edificio", apuntan desde la Diputación de A Coruña.

En este sentido, González Formoso destacó que esta actuación “permitirá acometer unhas obras moi necesarias nun edificio que presta un servizo público esencial para Betanzos e para a súa comarca” e incidió en que “a Garda Civil debe contar con instalacións dignas, modernas e adecuadas, tanto para mellorar a atención á cidadanía como para garantir unhas mellores condicións de traballo aos profesionais que desenvolven nelas a súa labor diaria”, resumió el mandatario, que alabó el acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil.

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Las obras incluirán la sustitución completa de la cubierta, la reparación de las humedades en el interior de las viviendas, la impermeabilización de los patios interiores y la sustitución del cierre, a lo que se sumarán reparaciones de menor envergadura, hasta alcanzar los más de 300.000 euros de inversión, que asumirá íntegramente la Diputación de A Coruña.

La cubierta actual, en mal estado, será retirada por completo para instalar una nueva, con sus correspondientes sistemas aislamiento y canalizaciones, y así contribuir a dar solución a la condensación y capilaridad detectadas en las viviendas, y también se realizarán obras de impermeabilización y se sustituirá el cierre de celosía, tanto por la calle como por la plaza de Alfonso IX.

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Formoso señaló en que “esta colaboración coa Dirección Xeral da Garda Civil permite dotar de mellores condicións a un cuartel que presta servizo a boa parte da comarca”, pues da cobertura a trece ayuntamientos, en un ámbito territorial de 677,27 kilómetros cuadrados, y a unos 68.000 ciudadanos de la ciudad y el entorno más cercano a Betanzos.

En este sentido, el presidente provincial destacó "a importancia da Garda Civil para manter a seguridade no rural e nos concellos de menor tamaño", más aún "nunha provincia como a coruñesa, con moitos núcleos de poboación dispersos", donde su acción es esencial "para garantir proximidade, prevención, resposta rápida e tranquilidade á veciñanza” a los vecinos de los 93 municipios de A Coruña.

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El convenio establece que la entidad provincial será la encargada de contratar las obras una vez obtenidas las autorizaciones oportunas, para optimizar costes y reducir los tiempos de la intervención, mientras que la Dirección General de la Guardia Civil pondrá el inmueble a disposición de la Diputación de A Coruña "para a realización dos traballos e comprométese a manter o uso público das instalacións durante un prazo mínimo de dez anos", resumieron desde el Gobierno de Formoso.