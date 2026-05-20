El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

El edil nacionalista Salvador González renuncia a su acta en Betanzos por "motivos laborais e sindicais", informa el BNG

Lucía Tenreiro
20/05/2026 13:48
Salvador Gonzalez acaba de renunciar a su acta como edil del BNG
El edil nacionalista Salvador González presentó esta mañana su renuncia al acta "por motivos persoais e sindicais que lle impiden continuar desenvolvendo o labor institucional coa dedicación que considera necesaria para a importancia dun concello como Betanzos"

Desde el BNG de Betanzos expresaron su agradecimiento "polo traballo realizado ao longo destes anos, destacando a súa implicación e compromiso co proxecto nacionalista e coa defensa dos intereses da veciñanza de Betanzos no eido institucional".

El responsable del BNG de Betanzos, Moncho Bouzas, puso en valor “a seriedade, a responsabilidade e a capacidade de traballo” demostradas por Salvador González desde el inicio del mandato, en 2023. 

“Como concelleiro sempre mostrou unha enorme vontade de achegar propostas e solucións para mellorar a cidade" y  "só podemos ter palabras de agradecemento polo esforzo e pola dedicación demostrada”, señaló Bouzas.

Desde la organización nacionalista apuntaron que "a saída de Salvador González da corporación municipal non suporá maiores cambios, xa que continuará participando no día a día da organización, implicándose como até o de agora na toma de decisións, no traballo político e na actividade social e militante do BNG en Betanzos".

La incorporación de otro edil al Grupo Municipal Nacionalista responderá a "unha aposta orientada a servir como reforzo tanto neste último tramo do mandato como de cara aos próximos retos políticos e electorais" y, en este sentido, aseguraron que "estamos centrados en incorporar o mellor perfil posíbel para continuar fortalecendo un proxecto sólido e con vocación de futuro para Betanzos”.

