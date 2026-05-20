El edil nacionalista Salvador González renuncia a su acta en Betanzos por "motivos laborais e sindicais", informa el BNG
El edil nacionalista Salvador González presentó esta mañana su renuncia al acta "por motivos persoais e sindicais que lle impiden continuar desenvolvendo o labor institucional coa dedicación que considera necesaria para a importancia dun concello como Betanzos".
Desde el BNG de Betanzos expresaron su agradecimiento "polo traballo realizado ao longo destes anos, destacando a súa implicación e compromiso co proxecto nacionalista e coa defensa dos intereses da veciñanza de Betanzos no eido institucional".
El responsable del BNG de Betanzos, Moncho Bouzas, puso en valor “a seriedade, a responsabilidade e a capacidade de traballo” demostradas por Salvador González desde el inicio del mandato, en 2023.
“Como concelleiro sempre mostrou unha enorme vontade de achegar propostas e solucións para mellorar a cidade" y "só podemos ter palabras de agradecemento polo esforzo e pola dedicación demostrada”, señaló Bouzas.
Desde la organización nacionalista apuntaron que "a saída de Salvador González da corporación municipal non suporá maiores cambios, xa que continuará participando no día a día da organización, implicándose como até o de agora na toma de decisións, no traballo político e na actividade social e militante do BNG en Betanzos".
La incorporación de otro edil al Grupo Municipal Nacionalista responderá a "unha aposta orientada a servir como reforzo tanto neste último tramo do mandato como de cara aos próximos retos políticos e electorais" y, en este sentido, aseguraron que "estamos centrados en incorporar o mellor perfil posíbel para continuar fortalecendo un proxecto sólido e con vocación de futuro para Betanzos”.