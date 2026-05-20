Cinco de los 45 casos de violencia machista que Betanzos contabiliza en el sistema VioGén están considerados de"risco medio"

Imagen de archivo de una de las últimas juntas de Seguridad en Betanzos El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos reunió por primera vez la Mesa de Coordinación Policial en materia de Violencia de Xénero, un órgano integrado por la Policía Local, la Guardia Civil, los Servicios Sociales municipales y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, creado en el marco de la Xunta Local de Seguridade de Betanzos "co obxectivo de reforzar a coordinación institucional e mellorar a protección das vítimas", informa el Gobierno de María Barral.

La mesa nace "como un espazo estable de traballo e seguimento entre as distintas administracións e corpos implicados na loita contra a violencia de xénero, favorecendo o intercambio de información, a análise conxunta dos casos activos e a adopción de medidas de prevención, protección e seguimento adaptadas a cada situación", explicaron también los responsables municipales, que anunciaron que la mesa de convocará con carácter trimestral para "avanzar nunha resposta máis coordinada, áxil e eficaz fronte á violencia machista, mellorando a colaboración entre os diferentes servizos que interveñen na atención ás vítimas" en la ciudad, donde se contabilizan 45 casos activos dentro del sistema VioGén. De ellos, cinco están catalogados "de risco medio".

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La creación de esta mesa se enmarca dentro de la tarea de coordinación institucional impulsado por VioGén, promovido por el Ministerio do Interior "para garantir o seguimento integral dos casos de violencia de xénero e reforzar a protección das vítimas mediante a colaboración entre forzas e corpos de seguridade, administracións públicas e servizos especializados".