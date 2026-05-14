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Betanzos

Betanzos eleva a pleno el lunes el primer PGOM de su historia

El documento prevé la creación de 3.000 viviendas hasta 2040

Fran Moar
Fran Moar
14/05/2026 13:23
El casco histórico de Betanzos
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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La alcaldesa de Betanzos, María Barral, anunció este jueves que el próximo lunes, día 18, se elevará a pleno el primer Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de la historia de la ciudad.

El documento prevé la construcción de 3.065 viviendas hasta 2040, de las que 300 serán de protección oficial, aseguró la regidora en rueda de prensa. Sin embargo, aunque Barral señala que el PGOM ha sido consensuado con todos los grupos políticos, desconoce si saldrá adelante, porque el BNG ya se mostró contrario a su aprobación. 

En concreto, los nacionalistas se oponen a la urbanización de O Carregal. "No BNG cremos que Betanzos necesita un PXOM, mais necesitamos un bo PXOM: que garanta calidade de vida, vivenda accesible, protección do patrimonio cultural e medio ambiental e un desenvolvemento ordenado. O importante non é aprobalo canto antes, senón facelo ben", subraya el BNG.

Alegan que no se pueden mostrar a favor "dun PXOM que permita formalmente actuacións irresponsables como construír en zonas inundables como o Carregal, que non asegure suficiente vivenda pública ou que non protexa axeitadamente espazos e patrimonio clave". "Aprobar así o PXOM sería hipotecar ou poñer en risco o futuro desenvolvemento de Betanzos", indica la formación.

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