Betanzos saca a licitación un nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas

Una bicicleta eléctrica CEDIDA

Betanzos ha sacado a contratación un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, actuación incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Casco Histórico de Betanzos’. El contrato contempla el suministro de bicicletas eléctricas, estaciones de recarga y estacionamiento, con una inversión prevista de 50.993 euros.

El proyecto prevé inicialmente la incorporación de un mínimo de seis bicicletas eléctricas de uso compartido (número mínimo exigido en el concurso), diseñadas específicamente para entornos urbanos y preparadas para un uso intensivo. Las bicicletas contarán con sistemas de asistencia al pedaleo, geolocalización, bloqueo electrónico, iluminación integrada y tecnología de monitorización en tiempo real.

Asimismo, se instalarán al menos dos estaciones de recarga y estacionamiento, con capacidad mínima para seis bicicletas cada una, que estarán ubicadas inicialmente en el Parque da Travesa, en el casco histórico, y en la plaza Irmáns García Naveira, aunque su ubicación definitiva se concretará atendiendo a criterios de accesibilidad, seguridad y conectividad urbana.