El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

El BNG denuncia “talas abusivas” en el entorno del río Mendo y exige detenerlas

Lucía Tenreiro
07/05/2026 10:15
maquina arboles mendo
Las tareas iniciadas se realizan tanto manualmente como con maquinaria
El BNG exigirá al Gobierno de Betanzos que, de manera cautelar, detenga “as talas abusivas que se están a producir nas marxes do río Mendo”, desde As Cascas hasta O Carregal. 

Los nacionalistas, alertados por los vecinos, registraron un escrito “para solicitar a parada destas accións até que se aclaren os motivos desta tala abusiva e se explique se se conta cos permisos e co asesoramento necesario para desenvolvela”, teniendo en cuenta que “se sitúa dentro da Rede Natura 2000”. El BNG señala, en este sentido, que “trátase dunha zona de especial protección pola presenza dun bosque de ribeira arredor do Mendo e do Mandeo, polo que non se entende esta actuación”, indicó la edil Amelia Sánchez. 

En este sentido, los nacionalistas aseguran que en la última sesión plenaria se aprobó por unanimidad una iniciativa del BNG para "crear unha área de restauración ecolóxica nesta zona" y "non se pode protexer e recuperar un hábitat cunha man e destruílo coa outra”, añadió Sánchez.

árboles rio mendo
Restos de los árboles retirados a la altura de la pasarela peatonal que une el entorno de El Pasatiempo y As Cascas
Limpieza tramo urbano del Mendo en Betanzos

Betanzos inicia una actuación integral de limpieza y desbroce del tramo urbano del Mendo

Desde el Gobierno de Betanzos sostienen que “con esta limpeza favorécese a fauna e a flora, promovendo un crecemento controlado da vexetación acorde coa contorna” y que cuentan “coa autorización de Augas de Galicia, cuxos técnicos tamén seguiron e seguen o día a día das actuacións" en todo el tramo, de As Cascas a O Carregal.

Los responsables municipales explicaron que "os labores inclúen a retirada de árbores caídas e restos vexetais acumulados no leito do río, así como o corte e poda de exemplares situados nas marxes que presentaban risco de caída ou que dificultaban o paso da auga e a navegación" y, al mismo tiempo, "estanse a realizar tarefas de limpeza intensiva da vexetación, tanto nas beiras como no propio cauce, eliminando acumulacións que, co paso do tempo, estaban a reducir a sección útil do río", que era una intervención “necesaria e moi demandada, xa que durante anos non se levaran a cabo traballos desta intensidade neste tramo do río" Mendo. 

betanzos arboles mendo
Operarios en una de las orillas del Medno a la altura de O Carregal
