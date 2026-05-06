Betanzos escucha a sus mayores en una sesión especial en que se acordó tomar medidas contra la soledad y ampliar servicios

La alcaldesa, María Barral, con la regidora del Pleno de Mayores de Betanzos, Pilar Babío Concello de Betanzos

El Aula de Cultura Xulio Cuns acogió esta mañana una nueva sesión del Pleno de Mayores de Betanzos. Esta actividad, que se desarrolla desde hace años con alumnos de Educación Primaria coincidiendo con el Día de la Constitución, se celebró en esta ocasión en el marco de la iniciativa 'Betanzos Acompáñate'.

Los 17 hombres y mujeres que actuaron como ediles lo hicieron en representación de los asistentes a los talleres municipales de memoria; de los de Cruz Roja y del Espazo +60 de Afundación, así como de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Betanzos. Cada uno de ellos con un Grupo Municipal de cuatro integrantes, además de la alcaldesa, Pilar Babío Rodríguez.

Durante la sesión se debatieron mociones y hubo un turno de ruegos y preguntas que escogieron ellos mismos sin ningún tipo de indicación, aunque todas se centraron en ideas y solicitudes destinadas a este colectivo, en en cuestiones del día a día de Betanzos.

Los diecisiete participantes proponen una residencia pública de mayores, mejoras en la piscina, una feria con actividades para el colectivo y la creación de más parques biosaludables ARUME

El Grupo Municipal de Memoria, al que pertenecía la regidora, presentó ocho mociones, incluidas la ampliación de la oferta de actividades municipales con un baile una vez al mes e incrementar el número de plazas para esas actividades; otra de mejora de las instalaciones de la piscina municipal implicando también a otras administraciones públicas, mientras que el Grupo Espazo +60 reclamó la creación de una feria para mayores de carácter comarcal y provincial en la que se desarrollen varias actividades como exposiciones, sesiones informativas sobre alimentación saludable, actividades de ocio, culturales y gastronómicas e iniciativas relacionadas con la seguridad, tecnología y bienestar de la Tercera Edad. También la convocatoria de un proggrama de de tas se centró en un programa de ayudas económicas dirigidas a aquellos con pensiones más bajas, con escasos recursos o menores a su cargo.

Las del colectivo de Cruz Roja propusierpon limpieza viaria, del cementerio y áreas verdes, así como la creación de más parques biosaludables, mientras que Jubilados y Pensionistas planteó al pleno la creación de una residencia pública de mayores y un programa contra la soledad no deseada, enfocado a la gente mayor.

Todas las mociones fueron aprobadas por mayoría absoluta

Los 17 mayores concejales fueron recibidos por la alcaldesa, María Barral, quien entregó el bastón de mando a la alcaldesa que presidió la sesión plenaria. Pilar Babío Rodríguez, de ochenta años de edad y usuaria de la piscina municipal, contó con el asesoramiento de la propia Barral, quien volvió a mostrar su satisfacción por la celebración de esta actividad “con la que buscamos la participación de nuestros mayores para que nos trasladen mejoras o propuestas que el Concello de Betanzos pueda tener en cuenta y que, además, conozcan de primera mano el funcionamiento de la administración" y, al mismo tiempo, "cercar la administración a nuestros mayores, abriles las puertas para que la conozcan de cerca y hacerles partícipes de toma de decisiones”, añadió Barral.

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La mandataria también destacó que otra de las cuestiones que más satisfacción le produce de esta actividad es el “poder escuchar a nuestros mayores, escuchar sus planteamientos y su visión de ciudad, y esta es una ocasión única y especial para hacerlo”, sentenció la alcaldesa de Betanzos.