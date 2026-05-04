Betanzos abre el ciclo ‘Lavadoiro’ con la exhibición del documental y un coloquio con la directora

Imagen promocional de 'Lavadoiro' Cedida

Betanzos acogió el sábado el primer pase del documental ‘Lavadoiro’, acompañado de un coloquio con la autora, Ana Amado. Una iniciativa del Área de Cultura de la Diputación de A Coruña que llevará esta propuesta audiovisual a distintos ayuntamientos de la provincia durante todo el mes para conmemorar tanto el Día Internacional dos Sitios e Monumentos como el Día Internacional dos Museos.

La exhibición de la cinta, en el Alfonsetti, se complementó con un coloquio posterior alrededor del cortometraje, al que asistieron numerosos vecinos y la directora, Ana Amado.

El ciclo continuará su recorrido en Oleiros, el día 12 de mayo en As Torres de Santa Cruz (19.00). ‘Lavadoiro’ propone una reflexión activa y multidisciplinar sobre el papel de los lavaderos “na vida das mulleres, como espazos de traballo doméstico e tamén de relación” tomando como punto de partida el entorno del lavadero de Artes, en Ribeira.

La arquitecta y fotógrafa Ana Amado desarrolló su idea con un equipo multidisciplinar en que participa el cineasta Lois Patiño, con la “colaboración de axentes e mulleres locais vinculadas ao uso tradicional destes espazos”.