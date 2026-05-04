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Betanzos

Betanzos abre el ciclo ‘Lavadoiro’ con la exhibición del documental y un coloquio con la directora

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/05/2026 16:34
Imaxes promocionais Lavadoiro ciclo
Imagen promocional de 'Lavadoiro'
Cedida
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Betanzos acogió el sábado el primer pase del documental ‘Lavadoiro’, acompañado de un coloquio con la autora, Ana Amado. Una iniciativa del Área de Cultura de la Diputación de A Coruña que llevará esta propuesta audiovisual a distintos ayuntamientos de la provincia durante todo el mes para conmemorar tanto el Día Internacional dos Sitios e Monumentos como el Día Internacional dos Museos

La exhibición de la cinta, en el Alfonsetti, se complementó con un coloquio posterior alrededor del cortometraje, al que asistieron numerosos vecinos y la directora, Ana Amado.

 El ciclo continuará su recorrido en Oleiros, el día 12 de mayo en As Torres de Santa Cruz (19.00). ‘Lavadoiro’ propone una reflexión activa y multidisciplinar sobre el papel de los lavaderos “na vida das mulleres, como espazos de traballo doméstico e tamén de relación” tomando como punto de partida el entorno del lavadero de Artes, en Ribeira. 

La arquitecta y fotógrafa Ana Amado desarrolló su idea con un equipo multidisciplinar en que participa el cineasta Lois Patiño, con la “colaboración de axentes e mulleres locais vinculadas ao uso tradicional destes espazos”.

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