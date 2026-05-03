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Betanzos

Nadia Calviño completa su gira coruñesa con una excursión por Betanzos

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones estuvo también este puente en el concierto de la Sinfónica

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/05/2026 16:10
Nadia Calviño y María Barral en Betanzos
Nadia Calviño y María Barral en Betanzos
Instagram de Nadia Calviño
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La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la coruñesa Nadia Calviño, se pasó durante este puente por su ciudad natal para presentar su libro y, de paso, aprovechó para hacer algo de turismo y disfrutar del ocio.

Si el jueves, 30 de abril, fue la jornada de 'trabajo' con su presencia en Nordés Club Empresarial para presentar 'Dos mil días en el Gobierno', la obra en la que relata su paso por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como vicepresidenta primera y ministra de Economía, los siguientes días los utilizó la dirigente para descansar y disfrutar de momentos de ocio.

Así, se la pudo ver en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia, en el que coincidió con excompañeras en el Gobierno como la actual vicepresidenta Yolanda Díaz, con el exalcalde herculino Francisco Vázquez o el conselleiro de Facenda Miguel Corgos. 

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El concierto más político de la Orquesta Sinfónica, en imágenes

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Además, este sábado Nadia Calviño se desplazó hasta Betanzos, donde pudo pasear junto a la alcaldesa, María Barral. Así lo reflejó en sus redes sociales, en las que se mostró "feliz de coincidir en Betanzos con su magnífica alcaldesa, pasear por el extraordinario casco medieval y …¡y ver el avance de los proyectos financiados con fondos europeos!", destacó para aprovechar su momento turístico para 'promocionar' también el trabajo de su departamento. 

Así, la presidenta del BEI pudo disfrutar de la plaza Irmáns García Naveira y también de la iglesia de Santa María do Azougue durante su paseo por el centro de Betanzos.

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