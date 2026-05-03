La 'andaina' solidaria 'Betanzos, en Marcha contra o Cancro' se celebraría el domingo 31

La alcaldesa, María Barral, y el edil Ricardo Cheda, presentaron el cartel con representantes de la AECC de Betanzos Cedida

La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y el Ayuntamiento de Betanzos acaban de presentar una nueva edición de la ‘andaina’ solidaria 'Betanzos, En Marcha Contra o Cancro', que se celebrará el domingo 31 de mayo, con salida (11.00 horas) y meta en la plaza García Irmáns.

La alcaldesa, María Barral, y el edil Ricardo Cheda, acompañados por integrantes de la directiva de la AECC de Betanzos, dieron a conocer el cartel de la ‘andaina’, de cinco kilómetros, abierta a toda la ciudadanía y de carácter solidario para la AECC. Así, el coste de la inscripción es de 3 euros para menores de 12 años y 5 euros para los de más de 12. "Todo o recadado destinarase a proxectos de investigación e apoio a pacientes oncolóxicos", explican desde Betanzos.

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Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en distintos establecimientos colaboradores de la ciudad, entre ellos la Piscina Municipal de Betanzos, Agencia Social Rouco, Frutería Balbina, la Sala de Usos Múltiples de Edificio Liceo y la Floristería Josefina, así como en una mesa que se instalará en la misma García Irmáns los días previos al evento, aunque también se puede realizar en línea, a través del enlace: https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/betanzos-en-marcha-contra-o-cancro-2026